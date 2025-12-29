[헤럴드경제=함영훈 기자] 롯데월드 아쿠아리움에 새 식구가 찾아왔다. 요즘 인기 키링 친구로 동행하는 카피바라가 29일부터 우리 국민을 만난다.

남아메리카에 주로 서식하는 카피바라는 설치류 중 가장 몸집이 커, 성체의 몸길이는 1m, 몸무게는 60㎏에 달한다.

또한 ‘카피바라’라는 이름은 인디오 언어로 ‘초원의 지배자’라는 의미를 지녔다. 하지만 커다란 덩치와 이름의 강인한 의미와는 달리 카피바라는 온순한 성격과 여러 동물들과도 잘 어울릴만큼 폭 넓은 친화력까지 갖춘 것으로 알려져 ‘힐링 동물’로 통한다.

SNS(사회관계망서비스)를 중심으로 ‘거대한 귀여움’ 카피바라 특유의 여유로운 표정과 느긋한 행동들을 소개하며 공감을 유도하는 콘텐츠들을 쉽게 찾아볼 수 있다.

물 속에서의 시간을 즐긴다는 점도 카피바라의 주요 생태적 특성 중 하나다. 카피바라는 발가락 사이에 물갈퀴가 발달해 있어 수영과 잠수에 능하다.

이에 지하 1층에 위치한 카피바라 수조는 카피바라가 편안하게 지낼 수 있도록, 생태적 특성을 최대한 반영해 꾸몄다.

수영은 물론 잠수까지 가능한 적당한 깊이의 수조와 편안한 휴식을 취할 수 있는 전용 공간까지 모두 갖췄다. 앞으로도 전담 아쿠아리스트가 주기적인 건강검진과 영양관리 등을 통해 새로운 환경에 적응할 수 있도록 돕게 된다.

롯데월드 아쿠아리움은 카피바라의 행동 특성을 누구나 쉽게 이해할 수 있을 뿐만 아니라 매력까지 자연스럽게 소개하는 신규 생태설명회를 기획해 특별한 관람 경험을 제공하고자 한다.

생태설명회는 카피바라와의 신체적 접촉을 최소화 하고 먹이 주기 프로그램, 관찰 중심 콘텐츠로 구성할 계획이다. 또한 향후 카피바라 포토존과 카피바라 관련 특별 식음 메뉴, 귀여운 모습의 카피바라 관련 상품들까지 도입했다.

롯데월드 아쿠아리움은 앞으로도, 누구나 자연스럽게 신비한 바다 속 세상에 대해 관심을 품고 생태계 보전에 대한 중요성을 인식할 수 있도록 다양한 콘텐츠와 프로그램을 지속적으로 선보일 예정이라고 밝혔다.