“붉은 말의 기운으로 도약과 희망을”…아차산·응봉산·몽촌토성 등 해맞이 명소 북적일 듯

[헤럴드경제=박종일 선임기자]2026년 병오년(丙午年) 새해를 맞아 서울 자치구들이 1월 1일 일제히 해맞이 행사를 열고 나라와 가정의 안녕, 주민들의 건강과 행복을 기원한다. 서울 곳곳의 대표적인 해돋이 명소에서는 일출과 함께 다채로운 문화공연과 체험 프로그램이 마련돼 새해 첫날 시민들의 발길을 사로잡을 전망이다.

광진구, 아차산서 풍물과 빛으로 여는 새해

광진구(구청장 김경호)는 1월 1일 오전 6시 아차산 어울림광장에서 해맞이 행사를 개최한다.

행사에 앞서 풍물패 길놀이가 등산로 입구부터 어울림광장까지 이어진다. 오전 7시 30분부터는 팝페라 공연과 타북공연 등 축하무대가 펼쳐지고, 주민들이 함께 일출을 감상하며 새해 덕담을 나누는 시간이 이어진다. 소원지 쓰기, 띠별 운세 자판기, 소망북 울리기 체험과 함께 포토존도 운영된다.

성동구, 응봉산에서 ‘붉은 말의 해’ 힘찬 출발

성동구(구청장 정원오)는 병오년 ‘붉은 말의 해’를 맞아 1월 1일 오전 7시 응봉산 팔각정에서 ‘2026년 응봉산 해맞이 축제’를 연다.

팝페라 공연을 시작으로 새해 인사, 북 타고, 소원지 작성 등 다채로운 프로그램이 진행되며, 일출 장면을 생동감 있게 즐길 수 있도록 LED 스크린도 설치된다.

송파구, 몽촌토성서 ‘적토마’와 함께하는 해맞이

송파구(구청장 서강석)는 올림픽공원 몽촌토성에서 병오년 첫 일출 해맞이 행사를 개최한다.

올해는 ‘붉은 말’을 주제로 폭 3.5m, 높이 2.4m 규모 적토마 조형물 포토존을 설치해 새해 도약의 메시지를 전한다.

행사는 풍물놀이와 퓨전국악, 성악 공연이 이어진다. 이후 ‘희망의 종 타종식’과 주민 새해소망 영상 상영 후 참석자 모두가 함께 2026년 첫 해오름을 감상한다.

강남구, 삼성해맞이 공원서 해맞이 행사 개최

강남구(구청장 조성명)가 2026년 1월 1일 오전 7시 삼성해맞이공원에서 구민과 함께하는 ‘2026 새해 해맞이 행사’를 개최한다.

삼성해맞이공원은 청담대교와 롯데타워, 잠실종합운동장 등 서울의 주요 랜드마크를 한눈에 조망할 수 있는 최고의 해맞이 명소로 꼽힌다.

이번 행사는 새해 첫날 떠오르는 해를 함께 맞이하며 구민의 건강과 행복을 기원하고, 희망찬 새 출발의 의미를 나누기 위해 마련됐다.

서대문구, 안산 봉수대서 따뜻한 새해맞이

서대문구(구청장 이성헌)는 안산 봉수대 인근에서 해맞이 행사를 연다.

안산 ‘만남의 장소’부터 무악정, 헬기장까지 이동 동선 곳곳에 따뜻한 차와 핫팩을 제공하고, 안전요원들이 현장 안내를 맡는다.

무악정에서는 윷으로 알아보는 신년운세 이벤트가 열리며, 헬기장에서는 큰북 치기와 병오년 붉은 말 그림을 배경으로 한 기념촬영이 진행된다.

강북구, 북서울꿈의숲에서 새해 다짐

강북구(구청장 이순희)는 1월 1일 오전 7시 북서울꿈의숲 청운답원에서 해맞이 행사를 개최한다.

소망 적기 프로그램을 시작으로 캘리그래피 퍼포먼스, 새해 기원문 낭독이 이어지며, 오전 7시 56분 일출 시각에 맞춰 카운트다운과 함께 해돋이를 감상한다. 만세삼창과 새해 인사, 기념촬영으로 행사가 마무리된다.

국가 안녕과 가족 모두의 행복을 기원하는 새 해 새 출발을 기대한다.