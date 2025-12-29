12월 31일부터 내년 2월 8일까지 매일 오전 10시부터 오후 5시까지 운영(월요일 휴장), 600명 선착순 입장 가능... 2인용 썰매 도입으로 아이와 보호자가 함께 동반 탑승 가능, 눈놀이동산 크기 확대로 즐거움 더해

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)가 행당동 무지개텃밭(행당동 76-3)에 도심 속 겨울 놀이터 ‘성동구 무지개 눈썰매장’을 조성하고 31일부터 내년 2월 8일까지 운영한다.

‘성동구 무지개 눈썰매장’은 폭 17m, 길이 70m의 대형슬로프와 폭 11m, 길이 40m의 소형슬로프가 설치되어 유아부터 성인까지 모든 연령대가 안전하고 즐겁게 눈썰매를 즐길 수 있게 했다.

특히 올해는 소형슬로프에 2인용 튜브를 새롭게 운영하여 보호자가 아이와 동반 탑승이 가능하도록 시설을 개선했다.

또 지난해 대형 슬로프에만 튜브 운반 컨베이어벨트를 운영하던 것을 소형슬로프에도 추가 설치, 튜브를 직접 들고 올라가지 않고도 편리하게 이용할 수 있도록 했다. 영유아에게 인기가 많은 눈놀이동산(눈놀이터)도 지난해보다 크기를 확대해 더욱 즐겁게 눈썰매장을 이용할 수 있게 됐다.

이 밖에도 회전 썰매, 미니기차, 바이킹 등 다양한 실외 프로그램을 운영할 계획이다.

지난해 야외에서 운영하던 에어바운스를 실내 공간으로 옮겨 키즈라이더 등과 함께 배치하여 실내 테마파크존으로 운영, 주말에는 마술쇼 등 이벤트 공연도 진행된다. 물품보관소, 의무실, 모성보호실, 매점 등 편의 시설을 빈틈없이 확충해 이용의 편의성도 높였다.

눈썰매장은 12월 31일부터 내년 2월 8일까지 총 40일간 매일 오전 10시부터 오후 5시까지 운영될 예정, 정원은 600명 내외로 선착순 입장 가능하다. 단, 슬로프 등 시설물 안전 점검을 위해 매일 오후 1시~2시 휴식 시간으로 운영하며, 매주 월요일은 휴장한다.

입장료는 성동구민은 무료, 타 구민은 4000원이며, 방문 시 성동구민임을 입증할 수 있는 신분증, 주민등록등본 등을 지참해야 한다. 또, 일부 체험 프로그램은 유료로 운영된다.

지난해 성동구는 12월 20일부터 이듬해인 올해 2월 9일까지(51일간) 눈썰매장을 운영, 총 3만 5000여 명이 다녀가는 등 주민들의 큰 사랑을 받았다. 만족도 조사 결과 또한 96.2%가 만족한다고 응답했다.

구는 내년 2월 눈썰매장 운영을 종료하는 대로 부지를 원상 복구하여 무지개 텃밭 이용에 차질이 없도록 할 방침이다. 무지개 텃밭은 성동구에서 운영 중인 도시 농업 경작지로 구는 2012년부터 텃밭을 분양해 주민들의 건강한 여가생활을 지원하고 있다.

정원오 성동구청장은 “‘성동구 무지개 눈썰매장’은 도심 속에서 온 가족이 함께 즐길 수 있는 야외 체육시설로 성동구 대표 겨울철 놀이공간으로 자리잡았다”며 “안전하고 깨끗한 시설 운영을 통해 주민들이 겨울철에도 마음껏 여가를 즐길 수 있도록 운영 및 관리에 최선을 다할 것“이라고 말했다.