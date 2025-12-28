신변 비관 메시지 받은 지인이 신고

[헤럴드경제=홍승희 기자] 경북 경산에서 일가족 5명이 주거지에서 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다. 40대 부부와 70대 부모, 그리고 초등학생이 숨졌지만 타살 흔적은 발견되지 않은 것으로 현재까지 조사됐다.

28일 경산경찰서에 따르면 이날 오전 11시 15분께 경산시 서부동 아파트 2곳에서 일가족 5명이 사망한 상태로 발견됐다.

사망자들은 A(40대)씨와 그의 아내인 B(40대)씨, 초등학생 아들 C(10대)군, A씨의 부모인 D(70대)씨와 E(60대·여)씨다.

이 가운데 D씨는 A씨 가족이 살던 아파트가 아닌 인근 다른 아파트이자 자신의 주거지에서 사망한 채 발견된 것으로 확인됐다.

경찰은 A씨의 지인에게 “A씨로부터 주변 정리를 부탁한다는 내용의 신변 비관 문자 메시지를 받았다”는 내용의 신고를 받고 출동해 일가족 사망 현장을 차례로 확인했다.

경찰에 따르면 현재까지 외부 침입 흔적이나 타살 흔적은 발견되지 않았다.

유서도 없었던 것으로 파악됐다.

현장에는 A씨가 스스로 목숨을 끊은 것으로 볼 수 있는 정황이 남은 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “아직 어떤 이유로 인해 벌어진 일이라고 단정할 수 없는 상황”이라며 “사망자들의 휴대전화를 포렌식하고 부검을 실시해 정확한 경위를 확인할 계획”이라고 밝혔다.