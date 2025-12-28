[헤럴드경제=민성기 기자] 배현진 국민의힘 의원이 28일 이재명 정부 초대 기획예산처 장관 후보자로 이혜훈 전 의원이 지명된 것에 대해 “정치적 도의를 넘어선 명백한 배신행위”라며 강하게 비판했다.

배 의원은 이날 입장문을 통해 “이재명 정부 기획예산처 장관 후보자로 내정된 이혜훈 국민의힘 서울 중·성동을 당협위원장의 몰염치한 정치 행보에 경악을 금할 수 없다”며 이같이 밝혔다.

그는 “국민의힘의 전략적 요충지이자 강세 지역인 서울 서초갑에서 3선을 지낸 전직 중진의원이자 현직 중·성동을 당협위원장이 탈당계조차 내지 않았다”고 했다.

이어 “특히 재정 전문가로서 대한민국 미래에 큰 위해가 될 이재명 정부의 포퓰리즘 확장 재정 기조를 막기 위해 우리 국민의힘이 혼신의 힘을 다 해온 것을 누구보다 잘 알고 있는 이 지명자의 행보는 자기 출세를 위해 양심과 영혼을 팔았던 일제 부역 행위와 다름없다”고 주장했다.

배 의원은 “국민의힘 서울시당은 이 지명자에 대한 즉각 제명을 중앙당에 강력히 건의한다”고 강조했다.

앞서 이 대통령은 이날 초대 기획예산처 장관으로 이혜훈 전 의원을 파격 발탁했다. 이 전 의원은 지난 22대 총선에서 서울 중구성동구갑 지역에 국힘의힘 후보로 출마하는 등 보수진영에서 터를 닦아 왔다.