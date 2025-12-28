2025년 축산정책 시책평가 장려상 수상

[헤럴드경제(담양)=서인주 기자] 담양군(군수 정철원)이 전라남도가 주관한 ‘2025년 축산정책 시책평가’에서 우수한 성과를 인정받아 장려상을 수상했다고 28일 밝혔다.

이번 평가는 축산정책, 동물복지, 축산경영, 축산자원 등 4개 분야를 대상으로 사업 추진 실적과 노력도, 자체 우수시책 등을 종합적으로 고려해 우수 시군을 선정했다.

담양군은 이번 평가에서 ▷으뜸한우 송아지 선발, ▷개 사육 농장 전‧폐업 추진, ▷ 축산물 이력제 지도‧단속 등 주요 지표에서 높은 점수를 받았다.

특히 조사료 파종농가 생산장려금 지원, 가축분뇨 위탁처리비 지원, 유기동물 위탁보호비 지원 등 담양군 실정에 맞춘 자체 시책이 축산 경쟁력 강화에 크게 기여했다는 점에서 좋은 평가를 받았다.

이로써 담양군은 2023년 장려상, 2024년 최우수상에 이어 올해 장려상까지 수상하며 ‘3년 축산정책 우수기관’이라는 영예를 안았다.

정철원 담양군수는 “어려운 여건 속에서도 담양 축산업 발전을 위해 힘써주신 축산농가 관계자 여러분의 노고 덕분에 얻은 결실”이라며, “앞으로도 농가 소득 증대와 축산 경쟁력 강화를 위한 실효성 있는 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.