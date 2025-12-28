불출석 사유서 제출…김유석 부사장·강한승 전 대표도 ‘출석 못해’ 통보 국힘, 국조 요구하며 청문회 불참…민주 “유승준처럼 입국금지 할 수도”

[헤럴드경제=천예선 기자]쿠팡 창업주인 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장은 오는 30~31일 열리는 국회 6개 상임위원회 연석청문회에 출석하지 않겠다는 의사를 밝히자, 더불어민주당은 청문회를 지켜본 뒤 필요시 국정조사와 입국금지 조치 등을 검토하겠다는 방침이다.

민주당 김현정 원내대변인은 28일 기자들과 만나 “청문회를 하고 미진하면 국정조사를 하겠다는 것이 당의 입장”이라며 “확정은 아니지만 오는 29일에 국정조사 요구서를 제출하려고 한다”고 전했다.

이어 “외국인이 국내 경제나 사회에 해악을 끼칠 우려가 있으면 입국 금지할 수 있다”며 “가수 유승준씨 사례와 같은 맥락”이라고 말했다.

국민의힘은 연석청문회에 불참하기로 당론을 모았다. 청문회가 아닌 국정조사 추진이 필요하다는 점, 주관 상임위가 과방위가 아닌 정무위가 돼야 한다는 게 원내지도부의 판단이다.

이에 김 대변인은 “연석청문회를 하려면 각 상임위원장의 동의가 필요한데 국민의힘이 위원장을 맡은 3개 상임위(기재위·외통위·정무위)에서는 거부했다”며 “따라서 3개 상임위는 (민주당이 위원장인 곳으로 위원을) 사보임(辭補任)한 후에 청문회에 참석하는 방식으로 진행될 예정”이라고 설명했다.

앞서 국회 과학기술정보방송통신위원회 위원장인 더불어민주당 최민희 의원은 이날 페이스북을 통해 김 의장과 동생인 김유석 쿠팡 부사장, 강한승 전 쿠팡 대표의 불출석 사유서를 공개했다.

김 의장은 “현재 해외 거주 중으로, 2025년 12월 30일과 31일에 기존 예정된 일정으로 인한 부득이한 사유로 청문회에 출석이 어렵다”고 이유를 밝혔다. 김 부사장도 같은 내용의 불출석 사유서를 제출했다.

강 전 대표는 “개인정보 사고 발생 전인 2025년 5월 말에 쿠팡 대표직을 사임했고 그 후 현재까지 미국에서 거주하며 근무하고 있다”며 “대표이사를 사임한 지 이미 7개월이 경과했다”고 적었다.

김 의장은 지난 17일 과방위의 쿠팡 개인정보 유출 사태 관련 청문회에 나오지 않았다. 당시에도 비즈니스 일정이 있어 나오기 어렵다는 불출석 사유서를 사전에 제출했다.

최 의원은 연석청문회에도 나올 수 없다는 김 의장 등을 향해 “대한민국과 국민들, 그리고 국회를 무시하고 우롱하는 행위가 계속되고 있다”며 “결코 용납할 수 없으며, 국회는 국회의 일을 다 하겠다”고 강조했다.

오는 30∼31일 열리는 청문회에는 국회 과방위와 정무위원회, 국토교통위원회, 기후에너지환경노동위원회, 기획재정위원회, 외교통일위원회 등 총 6개 상임위가 참여한다.