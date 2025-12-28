1차 투표 실시…내년 1월 2·3차 투표 ‘군사정권 지원’ USDP 압승 관측 수치 고문의 NLD 등 야당은 배제 국제사회 “군정 집권연장 요식행위”

[헤럴드경제=천예선 기자] 미얀마에서 군사정권이 쿠데타로 집권한 지 4년 10개월 만에 첫 총선이 시작됐다.

28일(현지시간) 미얀마 전국 330개 타운십(행정구역) 가운데 102곳에서 총선 1차 투표가 일제히 시작됐다. 내년 1월 11일 100곳, 같은 달 25일 63곳에서 2∼3차 투표가 잇따라 열릴 예정이며, 반군 등이 장악한 나머지 65곳은 현재로서는 투표가 예정돼 있지 않다.

상원 224석 중 168석, 하원 440석 중 330석이 이번에 선출되며, 상·하원의 각각 25%인 나머지 166석은 군 최고사령관이 임명한 현역 군인에게 배정된다.

총선이 끝나면 60일 안에 의회 간접 선거로 대통령을 선출한다. 다만 개표일·결과 발표일은 아직 확정되지 않았다.

이번 총선에는 4963명이 후보자로 등록했으며, 전국적으로 6개 정당이 경쟁한다. 이 중 군사정권이 지원하는 통합단결발전당(USDP) 소속 후보가 118명으로 전체 출마자의 20% 이상을 차지한다.

이에 따라 USDP가 선거에서 압승하고 현 군사정권 수장인 민 아웅 흘라잉 최고사령관이 대통령직에 오를 가능성이 크다는 관측이 나온다.

반면 아웅산 수치 미얀마 국가고문이 이끄는 민주주의민족동맹(NLD)은 쿠데타 이전 2020년 총선에서 선출 의석의 80% 이상을 휩쓸며 압승했지만, 쿠데타 이후 해산됐다. 수치 고문은 부패 등 혐의로 27년 형을 선고받고 가족 면회 등 외부와 접촉이 철저히 차단된 가운데 복역 중이다.

NLD를 비롯해 군사정권 치하에서 해산된 정당 40여곳은 이번 총선에서 후보를 내지 못했다. 사실상 민주 진영 등 반대 세력은 선거에서 배제된 채 군사정권과 가까운 후보들 위주의 반쪽짜리 선거인 셈이다.

국제사회에서는 총선이 사실상 경쟁 정치 세력의 출마를 봉쇄한 채 군부 통치 연장을 위한 요식행위라는 관측이 지배적이다.

지난 24일 유엔 인권최고대표사무소(OHCHR)는 성명을 내고 이번 총선에 대표성이 있는 민주적 야당이 참여하지 않는 가운데 “폭력·탄압·협박이 심해지고 있다”고 지적했다.

폴커 튀르크 유엔 인권최고대표는 “미얀마 군정은 잔혹한 폭력을 동원해 국민에게 투표를 강요하는 행위를 중단하라”며 “반대 의견을 냈다는 이유로 체포하는 행위도 멈춰야 한다”고 강조했다.

또 “국민이 자유롭고 의미 있게 (선거에) 참여할 수 있도록 표현의 자유와 평화 집회를 할 조건이 전혀 마련되지 않았다”고 덧붙였다.