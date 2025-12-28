뉴욕에 3년만에 최대 폭설…항공기 수천편 결항·지연

[헤럴드경제=천예선 기자]크리스마스 휴일 직후인 27일(현지시간) 미국 동북부에 많은 양의 눈이 내리면서 항공기 수천편이 취소·지연됐다.

항공편 추적사이트 플라이트어웨어에 따르면 이날 미국 국내선과 미국을 드나드는 국제항공편 중 총 6596편(미동부시간 오후 4시 기준)의 운항이 지연됐다. 같은 시간 운항이 취소된 미국 국내선 및 미국에 오가는 국제 항공편은 906편으로 집계됐다.

특히 존 F. 케네디 국제공항, 라과디아 공항, 뉴어크 국제공항 등 뉴욕시 일대 3대 공항에 항공편 지연·결항이 집중됐다.

항공편이 지연·결항되면서 연말 휴가철을 맞아 장거리 항공편 이동을 계획했던 시민들이 불편을 겪었다. 연말을 맞아 자동차로 이동하려 했던 시민들도 비상이 걸렸다. 이날 오후 들어 미 동북부 일대의 눈발은 잦아들었지만, 밤새 내린 눈으로 미 동북부 전역의 도로 교통도 어려움을 겪었다.

미 NBC 방송에 따르면 적설량이 가장 많은 곳은 뉴욕주 산간 도시인 피니시아로 약 33㎝의 눈이 내렸다. 뉴욕시는 센트럴파크 기준 약 11㎝의 적설량을 보였다. 이는 지난 2022년 이후 3년 만에 가장 많은 적설량이다.

뉴욕주 고속도로 관리국은 여행객들에게 모바일 앱을 사용해 실시간 교통 정보를 확인하라고 당부했다.