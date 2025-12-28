박찬욱 감독, NYT와 인터뷰 제작비 등에서 만족 못 해 불발

[헤럴드경제=홍태화 기자] 박찬욱 감독이 영화 ‘어쩔수가없다’를 미국에서 제작하고자 오랫동안 애쓴 과정 등을 미 언론 인터뷰에서 말했다.

27일(현지시간) 미 일간 뉴욕타임스(NYT)의 인터뷰 기사에 따르면 박 감독은 영화 ‘어쩔수가없다’를 할리우드에서 제작하려고 시도한 배경에 대해 원작인 도널드 웨스트레이크의 소설 ‘액스(The Ax)’가 미국에서 벌어지는 이야기라는 점을 들며 영화 역시 미국에서 만드는 것이 “아주 자연스럽게 느껴졌다”고 설명했다.

또 “이것은 자본주의 체제에 관한 이야기”라며 “미국이 자본주의의 심장부인 만큼, 미국에서 가장 잘 전달될 것이라고 생각했다”고 말했다.

아울러 그는 영화 촬영 장소를 찾는 과정에서 거대한 미국 제지 공장들을 봤고, 이런 곳에서 영화를 촬영할 수 있다는 전망에 매료됐다고 덧붙였다.

하지만 그가 접촉했던 할리우드 투자 관계자들은 그가 필요하다고 생각한 제작비에 훨씬 못 미치는 수준을 제안했고, 결국 영화 프로듀서의 권유를 받아들여 배경을 한국으로 옮겼다고 한다.

박 감독은 “그런데 이제 한국 영화로 만들고 나니, 왜 훨씬 더 일찍 이렇게 하지 않았을까 하는 생각이 든다”고 말했다.

‘어쩔수가없다’는 지난 성탄절 미국 주요 5개 도시에서 먼저 제한적으로 개봉해 현지 관객들을 만나고 있다.

이 영화는 내달 열리는 미 골든글로브 뮤지컬·코미디 영화 부문 작품상과 외국어영화상, 남우주연상(이병헌) 등 3개 부문 후보에 올랐으며, 아카데미(오스카상) 시상식 국제영화상 부문 예비후보(쇼트리스트)에도 들었다.

박 감독은 미국에서 여러 행사에 참석할 때 겪는 어려움 중 하나로 “이곳 사람들은 칵테일을 들고 매일같이 낯선 사람들과 서서 대화하는 데 아주 익숙한 것 같지만, 그것은 우리 한국인에게는 굉장히 낯선 것”이라며 “게다가 봉 감독과 나는 둘 다 매우 내성적인 성격이라, 그것이 더 어렵게 느껴진다”고 설명했다.