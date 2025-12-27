[헤럴드경제(울릉)=김병진 기자]경북 울릉농업협동조합이 연말연시를 맞아 지역사회의 어려운 이웃을 돕고 쾌적한 환경을 위해 고생하는 현장 근로자들을 격려하기 위해 따뜻한 나눔을 실천했다.

27일 울릉농협에 따르면 전날 울릉군청 군수실에서 ‘희망2026 이웃사랑 성금 기탁식’을 갖고 성금 500만원과 함께 겨울철 환경미화원들을 위한 방한복 32벌을 전달했다.

이번 기탁은 ‘희망2026 나눔캠페인’의 일환으로 마련됐으며 특히 추운 겨울철 새벽부터 지역의 청결을 위해 애쓰는 환경미화원들이 따뜻하고 안전하게 업무에 임할 수 있도록 방한복을 준비해 그 의미를 더했다.

정종학 울릉농협 조합장은 “이번 성금과 물품이 추운 겨울을 보내는 이웃들에게 조금이나마 힘이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 상생하며 나눔 문화를 확산하는 데 앞장서겠다”고 밝혔다.

이에 남한권 울릉군수는 “매년 잊지 않고 지역사회를 위한 나눔에 동참해 주시는 울릉농협 임직원분들께 깊은 감사를 드린다”며 “기탁해 주신 성금과 방한복은 도움이 필요한 이웃과 현장 근로자들에게 소중히 전달하겠다”고 말했다.