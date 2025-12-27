내수 부진, 디플레 압력 여파

[헤럴드경제=한영대 기자] 중국의 지난달 공업이익이 내수 부진과 디플레이션(물가 하락) 우려 속에 14개월 만에 최대 하락률을 기록했다.

27일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 중국 국가통계국은 11월 공업이익이 전년 동기 대비 13.1% 감소했다고 밝혔다. 지난해 9월(-27.1%) 이후 가장 부진한 수치이며, 지난 10월(-5.5%)에 이어 2개월 연속 하락했다.

중국 공업이익은 주력 사업의 연매출이 2000만위안(약 41억원) 이상인 기업들을 대상으로 집계된다.

지난달 누적 기준 공업이익 합계는 전년 동기 대비 0.1% 증가했다. 1∼10월(1.9%)보다는 증가폭이 줄었다. 구체적으로 광업 이익은 전년 동기 대비 27.2% 감소했지만, 제조업(5.0%)과 유틸리티(전력·수도 등) 분야(8.4%)는 이익이 늘었다.

업종별로는 석탄 채굴·세광업 이익은 47.3% 줄어들었지만 컴퓨터·통신·기타전자설비 제조업(15.0%), 자동차 제조업(7.5%) 등은 이익이 증가했다.

로이터는 수출 호조에도 불구하고 내수 부진으로 공업이익이 부진했다고 분석했다. 이어 올해 성장률 목표인 5% 안팎 달성이 가시권에 있는 상황에서 중국 정부가 내년 내수 부양 및 고용 촉진 의지를 여러 차례 피력한 만큼 시장의 부양책 기대감은 계속되고 있다고 전했다.