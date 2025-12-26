내년 1월 1일자 5급 이상 간부직 34명
[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산광역시 동구청이 내년 1월 1일자로 5급 이상 간부 공무원 34명에 대한 2026년 상반기 정기인사를 단행했다. 6명을 승진 발탁하고 전보 21명, 인사교류 7명을 발령했다.
울산 동구청은 오는 29일 오후 5시 울산 동구청 2층 대강당에서 임용장을 수여한다.
◇4급 승진(2명) ▷경제정책국장 이경자 ▷해양환경국장 조상래
◇5급 승진(4명) ▷도시과장 박선혜 ▷전하2동장 김미경 ▷남목2동장 박규석 ▷화정동장 안윤영
◇4급 전보(1명) ▷교육복지국장 장은화
◇5급 전보(20명) ▷기획예산실장 서동국 ▷경제정책과장 김민옥 ▷노사외국인지원과장 김호곤 ▷관광과장 위경희 ▷세무1과장 박미란 ▷세무2과장 박정미 ▷복지지원과장 오정임 ▷노인장애인과장 김국현 ▷아동가족과장 공유성 ▷자치행정과장 정아영 ▷회계과장 정혜영 ▷민원지적과장 이원숙 ▷해양수산과장 윤정호 ▷공원녹지과장 오미영 ▷자원순환과장 김명자 ▷안전총괄과장 김종철 ▷보건행정과장 홍윤경(인사교류 복귀) ▷방어동장 김언희 ▷전하1동장 전덕호 ▷남목1동장 이명자
◇인사교류 전입(4명) ▷부구청장 류재균(3급) ▷안전도시국장 변건수(4급) ▷환경위생과장 허기순(5급) ▷건강관리과장 강영란(5급)
◇인사교류 전출(3명) ▷울산광역시 최평환(3급)·최상민(4급)·최수영(5급).
