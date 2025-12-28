120개 딥테크 스타트업 선발…기술사업화·R&D·투자유치 전방위 지원

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부가 신산업 분야 딥테크 스타트업을 집중 육성하는 ‘초격차 스타트업 프로젝트’에 참가할 기업들에 대한 신규 모집에 나선다.

중기부는 12월 29일 ‘2026년 초격차 스타트업 프로젝트’ 사업을 공고하고, 6대 전략산업·12대 신산업 분야에서 총 120개 스타트업을 공모한다고 밝혔다. 선정 기업에는 기술사업화와 연구개발(R&D), 개방형 혁신, 투자유치까지 연계 지원이 이뤄진다.

초격차 프로젝트는 2023년부터 시스템반도체 등 10대 신산업 분야를 중심으로 딥테크 스타트업을 육성해 온 중기부의 대표 스타트업 정책이다. 내년부터는 새 정부의 6대 전략산업 기조와 ‘초혁신 경제 프로젝트’를 반영해 지원 분야를 12대 신산업으로 확대·개편한다.

12대 신산업은 ▲AI·반도체·양자·보안·로봇·모빌리티(A) ▲생명·신약·헬스케어(B) ▲콘텐츠(C) ▲방산·우주항공·해양(D) ▲친환경·에너지·핵융합(E) ▲센서·공정(F) 등이다.

중기부는 2025년까지 총 604개 초격차 스타트업을 선발했다. 이 과정에서 글로벌 유니콘 기업 3곳이 탄생했고, 14개사는 코스닥에 상장했다. 또 13개 기업은 총 677억원의 신규 투자를 유치하는 성과를 냈다.

2026년 초격차 프로젝트는 기본지원(Core-DIPS)과 후속지원(Global-DIPS)으로 나뉘어 운영된다. 기본지원 단계에서는 공모 트랙을 통해 120개사를 선발한다. 선정 기업에는 3년간 최대 6억원의 사업화 자금이 지원되며, 추가 평가를 거쳐 최대 2년간 6억원의 R&D 자금이 연계된다. 기업당 최대 지원 규모는 12억원이다.

정책자금, 기술보증, 수출바우처 등 기존 중기부 정책수단도 함께 연계된다. 아울러 기술고도화(Tech-Up), 개방형 혁신(Link-Up), 글로벌 투자유치(Boost-Up) 등 3대 특화 프로그램에 참여할 수 있다.

기본지원 과정을 마친 기업 중 매출·고용·투자 성과가 우수한 스타트업은 후속지원(Global-DIPS) 대상으로 선정된다. 이들 기업에는 2년간 최대 10억원의 글로벌 스케일업 자금과 함께 해외 IR, 글로벌 파트너링, 현지 진출 지원이 제공된다.

특화 프로그램 가운데 ‘기술고도화(Tech-Up)’에서는 팹리스 스타트업 일관 지원이 핵심으로 추진된다. 중기부는 이번 공고를 통해 팹리스 기업 10곳을 선발해 1년간 최대 2억5000만원의 사업화 자금을 지원하고, 설계(IP)부터 시제품 제작(MPW), 투자유치까지 패키지로 제공할 계획이다.

‘개방형 혁신(Link-Up)’ 프로그램에서는 AI를 중심으로 대기업·공공기관과 스타트업을 연결한다. 도메인 AX, 버티컬 AI, 대규모 언어모델(LLM) 등 분야별 AI 챌린지를 순차적으로 열고, 공개 피칭 방식의 ‘이노 웨이브(Inno Wave)’를 통해 수요 기반 협업을 확대한다.

‘글로벌 투자유치(Boost-Up)’ 프로그램을 통해서는 국내외 벤처캐피털(VC) 멤버십을 운영하며, 미국·일본·유럽 등 주요 시장에서 글로벌 IR 행사를 추진할 예정이다.

한성숙 중기부 장관은 “AI로 대표되는 딥테크는 산업 구조를 근본적으로 바꾸는 핵심 동력”이라며 “초격차 프로젝트를 통해 혁신 스타트업이 글로벌 시장의 주역으로 성장할 수 있도록 민관이 함께 지원하겠다”고 말했다.

이번 사업 신청은 12월 29일부터 내년 1월 23일까지 진행된다. 세부 내용은 K-Startup 포털과 중기부 누리집에서 확인할 수 있다.