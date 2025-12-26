[헤럴드경제=김보영 기자] 창립 이래 최대 매출을 달성한 삼성바이오로직스가 올해 초과이익성과급(OPI·옛 PS)을 지급 상한선인 연봉의 50%로 책정한 것으로 알려졌다.

26일 산업계에 따르면 존 림 삼성바이오로직스 대표는 이번 주 초 임직원에게 메일을 보내 이같이 공지했다.

OPI는 소속 사업부 실적이 연초에 세운 목표를 넘었을 때 초과 이익의 20% 한도 내에서 개인 연봉의 최대 50%까지 매년 한 차례 지급하는 삼성의 대표적인 성과급 제도다.

OPI 최종 확정 및 지급 시기는 내년 1월로 예상된다. 2023년 사업보고서 기준으로 삼성바이오로직스 직원의 평균 임금이 9900만원인 것을 감안하면 인센티브 규모는 상당할 것으로 예상된다.

삼성바이오로직스는 올해 초에도 연봉의 50%를 성과급으로 지급한 바 있다. 이는 매년 사상 최대 실적을 갈아치우며 고속 성장을 이어가고 있는 덕분이다.

회사는 지난해 연결 기준 매출 4조5473억원, 영업이익 1조3201억원을 기록하며 역대 최대 실적과 수주 성과를 달성했다. 국내 제약·바이오 기업 가운데 연 매출 4조원을 돌파한 것은 삼성바이오로직스가 처음이다.

올해 역시 성장세가 이어지고 있다. 삼성바이오로직스는 올해 3분기 연결 기준 매출 1조6602억원, 영업이익 7288억원을 기록하며 창립 이래 최대 분기 실적을 냈다. 3분기 누적 기준 매출은 약 4조2484억원, 영업이익은 1조6911억원으로, 연간 매출 5조원 돌파가 유력시된다.

수주 실적도 역대 최대 수준이다. 올해 누적 수주액은 47억6100만달러(약 6조8190억원)로, 지난해 연간 수주액(5조4035억원) 대비 26.1% 증가했다. 미국의 관세 압박 속에서도 글로벌 대형 제약사들과 초대형 계약을 잇따라 성사시키며 글로벌 위탁개발생산(CDMO) 파트너로서 입지를 굳혔다는 평가가 나온다.