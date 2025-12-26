[헤럴드경제=민성기 기자] 이준석 개혁신당 대표가 김병기 더불어민주당 원내대표의 잇따른 의혹과 관련해 “김병기=박나래”라고 비유했다.

이 대표는 26일 자신의 페이스북에 김 원내대표와 박나래의 인공지능(AI) 이미지를 게재하며 “매니저나 보좌진과의 갈등은 지엽적이다. 핵심은 ‘실제 행위’와 ‘주체의 책임’”이라고 말했다.

그러면서 “무엇보다 김병기 원내대표 개인의 곤경이 ‘통일교 특검’이라는 중대 현안의 장애물이 돼선 안된다”며 “개인의 방어를 위해 공적인 책무를 방기하지 말라”고 강조했다.

앞서 개혁신당 이기인 사무총장은 한 방송에서 김병기 원내대표가 텔레그램을 공개한 것을 두고 “불법으로 취득한 그 텔레그램을 공개하면서까지 자신들의 보좌진을 낙인찍어 가지고 공격하는 것은 매우 적절치 않다”며 “그래봐야 사실 자기 얼굴에 침 뱉기”라고 비난했다.

김 원내대표는 전날 ‘항공사 호텔 숙박권 수수’, ‘공항 의전’ 등 자신을 향해 제기된 의혹의 제보자로 전직 보좌관을 지목했다. 김 원내대표는 “이들이 작년 12월 직권 면직된 뒤 공익 제보자 행세하고 있다”고 주장했다.

그러자 이날 전직 국회 보좌관들은 불법 입수된 텔레그램 대화 내역이 공개돼 명예가 훼손됐다며 김 원내대표를 경찰에 고소했다.