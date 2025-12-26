외국인·기관 합쳐 2조원 순매수 삼성전자 11.7만원 역대 최고가 경신 SK하닉도 장중 한 때 60만원대 회복 “반도체에 외인 매수세 집중”

[헤럴드경제=정윤희 기자] 코스피가 26일 하루 만에 반등하며 4120선에서 장을 마쳤다. 성탄절 하루 전인 지난 24일 하락했던 코스피는 삼성전자 주가의 신기록 경신에 상승 탄력을 받았다.

이날 코스피는 전장보다 21.06포인트(0.51%) 상승한 4129.68에 거래를 마감했다.

지수는 전장 대비 21.75포인트(0.53%) 오른 4130.37로 출발해 4143.14까지 올랐다가 오후 들어 상승 폭이 다소 둔화했다.

유가증권시장에서 외국인과 기관이 각각 1조7786억원, 3877억원을 순매수했다. 개인은 나 홀로 2조2262억원을 순매도했다. 외국인은 코스피200선물시장에서도 6513억원 매수 우위였다.

지난 24일(미국 동부시간) 뉴욕증시는 3대 주가지수가 강세였다. 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 288.75포인트(0.60%) 뛴 4만8731.16에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 22.26포인트(0.32%) 상승한 6932.05에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 51.46포인트(0.22%) 오른 2만3613.31에 각각 장을 끝냈다. S&P 500 지수는 전날에 이어 종가 기준으로 최고치 기록을 재차 경신했다.

국내 증시도 미국발 훈풍에 반도체 대형주를 중심으로 산타 랠리를 재개했다.

삼성전자는 5.31% 오른 11만7000원으로 역대 최고가를 경신했고, SK하이닉스는 1.87% 상승한 59만9000원으로 거래를 마쳤다. SK하이닉스는 한때 60만원 선을 넘어서기도 했다.

이날 투자경고종목에서 해제된 SK스퀘어 종가는 33만4500원으로 4.21% 올랐다.

이외 시가총액 상위종목 중 삼성바이오로직스(0.06%)는 올랐고, LG에너지솔루션(-1.79%), 현대차(-1.04%), HD현대중공업(-1.35%)은 떨어졌다.

업종별로 보면 전기·전자(2.77%), 전기·가스(0.50%) 등은 상승했고, 건설(-1.75%), 금속(-1.64%), 운송장비·부품(-1.43%) 등은 하락했다.

이날은 12월 결산법인의 배당을 받기 위한 마지막 매수일이기도 했다. 한국거래소 마지막 거래일(12월 30일)의 2영업일 전까지 주식을 매수해야 연말 주주명부에 올라간다.

이경민 대신증권 연구원은 “반도체 업종을 중심으로 외국인 매수세가 집중되면서 코스피 상승을 주도했다”며 “특히 삼성전자가 5% 넘게 오르고 SK하이닉스가 동반 상승하며 주가 상승에 기여했다”고 분석했다.

코스닥 지수는 전장보다 4.47포인트(0.49%) 상승한 919.67로 장을 끝냈다. 지수는 전장 대비 5.70포인트(0.62%) 오른 920.90으로 시작해 잠시 하락 전환하기도 했으나 오후 들어 상승세를 되찾았다.

코스닥 시장에서 외국인과 기관이 각각 948억원, 3468억원을 순매수했고, 개인은 4370억원을 순매도했다.

알테오젠(2.09%), 에이비엘바이오(6.13%), 리가켐바이오(4.35%)는 올랐고, 에코프로비엠(-0.89%), 에코프로(-0.31%), 레인보우로보틱스(-1.87%)는 떨어졌다.

이날 유가증권시장과 코스닥 시장의 거래대금은 각각 16조285억원, 11조2164억원으로 집계됐다.

대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 정규마켓 거래대금은 총 5조4574억원이다.

이날 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전 거래일보다 9.5원 내린 1440.3원을 나타냈다.