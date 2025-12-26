[헤럴드경제=김광우 기자] “대체 어떻게 버리란 거야?”

아이를 키우는 가정이라면 누구나 공감할 수 있는 모습. 쓰임을 다한 장난감이 상자에 아무렇게나 쌓인 풍경이다.

장난감의 평균 사용 기한은 1년 내외. 아이가 빠르게 흥미를 잃어버린 후에는 자리만 차지하는 ‘애물단지’로 전락한다.

문제는 쓰임을 다한 장난감을 처분하는 게 쉽지 않다는 것. 재활용 방법에 대한 안내도 없는 데다, 직접 재질을 분리하기도 어려운 탓이다.

매년 우리나라에서 버려지는 장난감만 약 5만톤 수준. 그런데 재활용이 되는 건 고작 1% 미만으로 추정되고 있다.

특히 지금과 같은 연말 시즌에는 장난감 소비 및 폐기량이 급증한다. 하지만 어떤 방식으로 만들고, 버려지는지에 대한 실태 조사는 이뤄지지 않고 있다.

이에 서울환경연합은 지난 11월 총 7100개의 장난감을 시민들로부터 수거해, 배출 실태를 분석하는 ‘잠자는 장난감을 찾습니다’ 캠페인을 진행했다. 그 결과, 수거된 장난감의 66%가 2개 이상의 재질로 구성된 복합재질인 것으로 나타났다.

심지어 재질에 대한 안내가 불명확한 데다, 직접 분리하기도 힘든 제품이 대다수였다. 복합재질이 문제시되는 이유는 구조적으로 재활용 수거가 힘들기 때문. 우리나라의 경우 플라스틱, 금속 등 단일 재질 별로 폐기물을 모으고 있다.

실제 서울환경연합이 865명의 시민을 대상으로 관련 설문조사를 진행한 결과, 시민 89%는 장난감 폐기 과정에서 느끼는 가장 큰 어려움으로 ‘여러 재질이 섞여 있어 분리배출 판단이 어려운 것’이라고 답했다.

이외에는 ‘분해가 어렵다(57%)’, ‘재질·재활용 표시가 불명확하다(46%)’ 등 응답이 뒤를 이었다. 장난감을 처분할 때 가장 많이 선택하는 방법은 ‘지인에게 물려주기’ 혹은 ‘중고거래’였다. 하지만 그다음으로 ‘일반쓰레기 배출’이 높은 비중을 차지했다. 재활용 쓰레기로 버리는 경우는 거의 없었다.

전자요소가 들어 있는 장난감도 또 다른 문제. 전체 장난감 중 14.14%는 전자제품 장난감으로 분류됐다. 이같은 장난감은 폭발이나 화재 위험이 있어, 일반 완구와 구분된 배출 및 수거 관리가 필요하다. 그러나 상당수 제품이 배출 방법이나 주의사항을 표시하고 있지 않았다.

정확히 어떤 재질로 이뤄졌는지, 알 수 없는 경우도 많았다. 서울환경연합이 수거한 전체 장난감의 25.54%는 내부 확인이 어려워, 정확한 재질 파악이 불가능했다. 단순한 플라스틱 제품으로 보이지만, 분해·분석 과정에서 전자부품이나 스티로폼 등이 혼합된 사례도 다수 확인됐다.

캠페인에 참여한 시민들은 장난감 폐기에 대해 “분리배출하고 싶지만, 방법을 몰라 일반쓰레기로 버릴 수밖에 없어 죄책감이 든다”, “아이를 위해 산 장난감이 아이의 미래 환경을 해친다는 점에서 갈등을 느낀다” 등 불만을 토로하기도 했다.

다만 100% 재활용 플라스틱으로 제작된 단일 재질 장난감이나 분해 방법이나 재활용 불가 안내가 명확히 표시된 전자제품 장난감 등 긍정 사례도 확인됐다. 재활용이 불가능한 문제가 아니라, 설계와 정보 제공에 따라 충분히 개선될 수 있음을 보여준다는 게 서울환경연합 측의 설명이다.

사실상 재활용이 불가능했던 장난감. 내년부터는 별도의 수거 및 재활용이 이뤄진다. 완구류 및 소형 전기전자제품이 생산자책임재활용제도(EPR)에 포함되기 때문이다. 해당 제도는 제품 생산자에게 제품이나 포장재 폐기물의 일정량 재활용 의무를 부여하고, 미이행 시 재활용에 드는 비용 이상의 부담금을 부과하는 것이다.

구체적으로는 장난감 중 충전식 또는 건전지를 사용하는 제품은 전기전자제품으로 분류돼 소형 전기전자제품 수거 체계를 통해 별도로 수거·재활용 된다. 전기전자제품에 해당하지 않는 완구류는 분리배출함을 통해 배출된 뒤 선별장에서 재질별로 구분·재활용된다.

하지만 제대로 된 제도 시행까지는 많은 과제가 남아 있다. 우선, 바뀐 제도에 대한 시민들의 인식이 부족하다. 서울환경연합 설문조사에 따르면 장난감이 EPR에 포함된다는 사실을 알고 있는 시민은 2%에 불과한 것으로 나타났다. 여전히 일반쓰레기로 버려질 위험이 크다는 것.

특히 지금과 같이 복합재질로 설계되거나 직접 재질 분리가 어려운 상황이 이어진다면, 제도의 실효성 또한 제한될 수밖에 없다. 이에 생산 단계에서 재질 표준화를 이루는 등 추가적인 규제가 필요하다는 지적이 나온다.

서울환경연합은 정부에 ▷폐기물 발생량에 대한 공식적인 모니터링 △복합재질 완구 생산에 대한 규제 및 재질 표준 정비 ▷시민 대상 장난감 배출·재활용 정보 제공 강화 ▷지자체 선별장의 완구 선별 관리·감독 체계 보완 ▷장난감 수리 인프라 구축 등을 제안했다.

서울환경연합 관계자는 “기업은 장난감 설계와 정보 제공 단계에서 재활용 가능성을 고려해, 단일재질·분해 용이성 설계를 도입하고, 수리에 대한 정보를 제공하는 등 안내를 강화해야 한다”며 “EPR 제도에 대한 시민들의 관심과 참여도 요구된다”고 강조했다.