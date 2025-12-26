해군·해병대 작전태세 현장점검…핵잠 전력화 강조 세계 최고의 실전 전투부대 해군 특수전전단 장병 격려

[헤럴드경제=전현건 기자] 안규백 국방부장관은 26일 “내년에는 상설 범정부 사업단을 구성해 2년 내 미측과의 협상을 완료하는 등 국가적 숙원인 핵추진잠수함 사업을 속도감있게 추진하겠다”고 밝혔다.

안 장관은 이날 해군 최정예 부대인 특전요원(UDT/SEAL)과 해난구조전대(SSU) 부대를 비롯해 잠수함사령부와 해병대 1사단·교육훈련단을 찾아 작전태세를 점검했다.

우선 안 장관은 진해 해군 특수전전단을 방문해 열악한 환경에서 상무정신을 발휘하고 있는 UDT/SEAL, SSU 부대의 특수작전과 구조작전 현장을 확인했다.

안 장관은 “해군 특수전전단은 세계 최고의 실전 전투부대”라며 “‘천안함 인양작전’, ‘아덴만 여명작전’ 등 다양한 실전상황에서 국가와 국민을 위해 자신의 몸을 아끼지 않고 헌신했던 역사와 전통이 살아 숨 쉬는 부대”라고 강조했다.

이어 “실전을 통해 축적해 온 경험과 노하우는 절대 글이나 이론만으로는 습득할 수 없는 소중한 자산”이라며 “특수전전단의 전투감각과 경험이 온전히 계승되고 더욱 발전될 수 있도록 각별히 노력해야 한다”고 당부했다.

안 장관은 이후 강화도함(잠수함구조함)을 찾아 구조작전 임무에 전념하고 있는 장병들과 동석식사를 하며 소통의 시간을 가졌다.

이 자리에서 안 장관은 “겨울철에는 해상의 파고가 높아 선박사고가 증가하기 때문에 구조함정은 24시간 구조작전태세를 잘 유지해야 한다”며 “국민의 소중한 생명을 지키는 것은 군인의 본분임을 잊지 말아야 한다”고 말했다.

안 장관은 곧이어 잠수함사령부를 방문해 군사대비태세를 점검하고, 장보고함 퇴역을 준비하고 있는 관계관을 격려했다.

안 장관은 “잠수함사는 ‘국가전략부대’로서 대한민국의 평화를 소리 없이 뒷받침하는 핵심 부대”라며 “은밀하고 정확한 타격 능력을 갖출 때 전략적 가치는 극대화된다”고 당부했다.

또 “아무리 최첨단 무기가 있더라도 결국 전쟁은 사람이 하는 것”이라며 “전쟁의 승패 여부는 사람에게 달려있기 때문에 지휘관과 부하의 눈이 항상 살아 있어야 한다”고 강조했다.

이어 대한민국 최초 잠수함 장보고함을 방문해 “대한민국 잠수함 역사의 위대한 첫걸음이자, 해군의 새 시대를 연 출발점이었던 장보고함의 정신은 새롭게 부상하는 핵추진잠수함으로 영원히 이어질 것”이라며 “내년에는 상설 범정부 사업단을 구성해 2년 내 미측과의 협상을 완료하는 등 국가적 숙원인 핵추진잠수함 사업을 속도감있게 추진하겠다”고 밝혔다.

안 장관은 포항 해병대 1사단과 교육훈련단을 방문해 교육훈련 현장을 확인하고 경계작전에 전념하고 있는 장병들을 격려했다.

안 장관은 해병대 1사단 경계작전 현황 보고를 청취 후 “국가중요시설이 다수 위치한 포항지역은 전략적 거점으로써 주변 경계를 소홀히 해서는 안된다”고 주문했다.

그러면서 “사람은 ‘큰 바위’에 걸려 넘어지기보다, ‘눈에 잘 띄지 않는 작은 돌부리’에 걸려 넘어지기 때문에 일상의 작은 임무 하나하나에도 정성을 다해달라“고 덧붙였다.

마지막으로 안 장관은 교육훈련단에서는 신병 극기주 훈련을 마친 해병 1324기들에게 해병대 빨간 명찰을 친수하면서 “지금 이 순간은 대한의 남아로서, 해병대로서 첫 시작”이라며 “진정한 대한민국 해병대 일원으로서 탄생하는 인생의 가장 중요한 시기”라고 강조했다.