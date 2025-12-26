‘셀프 면죄부’ 비판에 “정부와 공조해 조사 진행” 반박

[헤럴드경제=강승연 기자] 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 용의자에 대한 조사 결과가 사태 무마용 ‘셀프 조사’라는 세간의 비판에 대해 “정부와 긴밀히 협력해 진행한 조사”라고 반박하고 나섰다.

쿠팡은 26일 입장문을 통해 “쿠팡의 조사는 ‘자체 조사’가 아니었다”며 “정부의 지시에 따라 몇 주간에 걸쳐 매일 정부와 긴밀히 협력하며 진행한 조사였다”고 밝혔다.

쿠팡에 따르면 지난달 29일 고객 계정 3370만명 유출 사실을 밝힌 뒤 이달 1일 정부와 만나 전폭적 협력을 약속했다. 이어 지난 2일 정부로부터 유출 사고에 대한 공문을 받고, 거의 매일 유출자를 추적, 접촉하며 소통해 왔다고 쿠팡 측은 주장했다.

쿠팡은 “정부의 지시에 따라 유출자의 완전한 자백을 받아내고 유출에 사용된 모든 기기를 회수했으며, 유출 고객 정보에 대한 중요한 사실도 확보했다”며 “정보 유출자로부터 알게 된 새로운 사실, 진술서, 장비 등을 받은 즉시 정부에 제출했다”고 강조했다.

쿠팡이 직접 용의자와 접촉한 것도 지난 9일 정부의 제안에 따른 것이라고 쿠팡 측은 밝혔다. 정보 유출자 최초 접촉(14일), 유출자의 데스크톱 PC와 하드 드라이브 1차 회수(16일), 하천에 버린 노트북 회수(18일) 등을 정부의 지시에 따라 수행했고, 정부에 즉시 보고, 제공했다는 입장이다. 노트북 회수 역시 정부의 요청을 받았으며, 포렌식 팀을 투입해 물증을 확보하고 증거를 문서에 기록한 즉시 노트북을 정부에 인계했다고 설명했다.

쿠팡은 “21일 정부는 쿠팡이 하드 드라이브, 노트북, 그리고 세 건의 진술서(지문 날인 포함)를 경찰에 제출하도록 허가했다”며 “정부 기관과 국회, 그리고 일부 언론으로부터 ‘쿠팡이 정보 유출 사태에 대해 심각하게 대처하지 않았다’는 억울한 비판을 받았음에도 불구하고, 수사 과정의 기밀을 유지하고 세부 조사사항에 대해 공개하지 말라는 정부의 지시를 철저히 준수했다”고 전했다.

이어 “23일 정부의 요청에 따라 쿠팡은 정부와의 협력 사항을 포함, 조사 세부 내용에 대해 추가 브리핑을 실시했다. 이후 25일 쿠팡 고객들에게 조사 진행 상황을 안내했다”며 “현재 진행 중인 정부 수사에 전적으로 협조하는 한편 2차 피해를 방지하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것”이라고 강조했다.

앞서 쿠팡은 지난 25일 유출자의 진술과 노트북 등 장치를 확보하고 실제 유출된 계정은 약 3000개로 확인됐다고 발표했다. 이에 더불어민주당이 “쿠팡은 ‘셀프 면죄부’라는 대국민 기만극을 중지하라”고 촉구하는 등 비판이 제기됐다.