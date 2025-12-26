AI진단·연구과정 ‘데이터병목’ 해소하는 솔루션

의료AI 기업 제이엘케이(대표 김동민)가 내년 2월 미국 뇌졸중 학회에서 ‘AISCAN’을 처음 공개한다.

26일 이 회사에 따르면, AI스캔은 대규모 의료 영상데이터를 자동으로 분류·정제하는 연구특화 플랫폼이다. 다기관 임상연구와 AI모델 고도화 과정에서 발생하는 ‘데이터병목’을 해소하는데 초점을 맞춘 솔루션이다.

이는 진단AI를 넘어 연구·데이터 영역까지 확장을 시도하는 이 회사의 중장기 전략을 상징하는 플랫폼이라 한다. 오는 2월 미국 뉴올리언스에서 열리는 ‘ISC 2026(International Stroke Conference)’에 참가해 AI스캔을 선보인다. ISC는 세계 뇌졸중 전문의와 연구자들이 모이는 학회다. 제이엘케이는 이 행사에서 임상 의사결정 중심의 뇌졸중 AI솔루션의 경쟁력을 부각시킨다는 계획이다.

제이엘케이는 이달 미국 시카고에서 열린 ‘북미영상의학회(RSNA 2025)’에 참가해 AI 기반 뇌졸중 영상분석 솔루션의 최신 연구결과를 공개했다.

발표자로 나선 이 회사 김동민 대표는 다기관 임상연구, 국내외 병원 실사용(Real-World Data) 분석, 미국 FDA·일본 PMDA 인허가를 받은 모델의 실제 적용 성과를 토대로 “AI가 응급진료 상황에서 골든타임 내 치료까지 걸리는 시간을 단축할 수 있다”는 점을 강조했다. 또 비조영 CT(NCCT), CT 혈관조영술(CTA), CT 관류(CTP), MRI(DWI·PWI) 영상이 AI를 통해 수 초 내 분석되는 과정이 실제 임상사례와 함께 소개됐다.