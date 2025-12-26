[헤럴드경제=조용직 기자] 김백준(24·team속초아이)과 배용준(25·CJ) 모두 이번 KPGA 시즌에 우승 트로피를 들어 올렸다. 이 같은 활약을 바탕으로 김백준은 제네시스 포인트 2위, 배용준은 제네시스 포인트 5위로 시즌을 마쳤다.

제네시스 포인트 상위 5위 안에 진입한 자격으로 시즌 종료 후 PGA투어 큐스쿨 2차전에 응시했다. 김백준은 PGA투어 큐스쿨 최종전까지 나서지 못했지만 배용준은 PGA투어 큐스쿨 최종전까지 진출했다. 이들은 “2026년에는 더 큰 성과를 이뤄낼 것”이라고 입 모아 말하며 다음 시즌을 향한 담금질에 나섰다.

▶김백준 “첫 우승 의미 깊어…콘페리 투어부터 차근차근”

2024년 KPGA 투어에 데뷔한 김백준은 올 시즌 개막전 ‘제20회 DB손해보험 프로미 오픈’에서 투어 첫 승을 만들어냈다. ‘제44회 GS칼텍스 매경오픈’, ‘현대해상 최경주 인비테이셔널’에서는 준우승을 거뒀다. 20개 대회에 나서 우승 1회, 준우승 2회 포함 TOP10에 7회나 들었다. 컷탈락한 대회는 단 2개뿐이었다.

김백준은 “올 시즌은 결과보다 과정에서 배운 것이 많았다. 특히 첫 우승을 했기 때문에 의미가 깊다”며 “2년째 투어를 뛰면서 내 플레이 스타일과 루틴이 서서히 자리 잡았고 내 자신에 대한 이해도도 높아졌다. 아직 ‘완성형’이라고 할 수는 없지만 대회를 치르면서 성장했다고 생각한다”고 돌아봤다.

이어 “PGA투어 큐스쿨은 현재 내 위치를 냉정하게 확인할 수 있었던 무대였다. 아직은 경기 운영이나 리커버리 부분에서 보완이 필요하다고 느꼈다”며 “그래도 대회 기간 내내 집중력을 유지하고 중요한 순간에 과감하게 플레이했던 것은 내 장점을 그대로 살렸다고 본다. 이번 경험을 통해 해외 무대에서도 충분히 경쟁할 수 있다는 확신도 들었다”고 설명했다.

현재 김백준은 국내에서 훈련 중이다. 다음 달 2일 호주 시드니로 전지훈련을 떠난다.

김백준은 “2026년 목표는 올 시즌보다 더 꾸준한 모습을 보이는 것이다. 참가하는 매 대회 흔들림 없는 플레이를 팬 분들께 보여드리고 싶다”며 “’제네시스 대상’ 수상을 통해 해외투어 진출도 도전해볼 것이다. 콘페리투어에서 경쟁할 수 있는 기반을 만들고 이후에는 PGA투어 진입의 기회까지 노릴 것”이라는 각오를 나타냈다.

▶배용준 “다시 나를 믿게 된 3년 만의 우승…기회 안 놓친다”

이번 시즌 ‘투어 4년차’를 맞이한 배용준은 올 시즌 약 3년만에 우승을 추가했다. 2022년 7월 ‘아너스K·솔라고CC 한장상 인비테이셔널’에서 첫 승을 기록한 배용준은 올해 5월 ‘KPGA 클래식’에서 2승째를 신고했다. 2개 대회 모두 변형 스테이블포드 방식의 대회였다는 점이 흥미롭다.

올 시즌 배용준은 20개 대회에 출전해 ‘KPGA 클래식’ 우승 포함 5개 대회서 TOP10에 진입했다. 이 같은 활약으로 제네시스 포인트 5위를 기록했다. 배용준이 제네시스 포인트 TOP5안에 든 것은 2022년 이후 3년만이다. 또한 총 403,740,050원의 상금을 벌어들이며 투어 데뷔 이후 최다 상금을 획득했다.

배용준은 “이번 시즌은 우승을 하게 되면서 내 자신을 다시 믿게 된 한 해였다”며 “기복은 있었지만 출전하는 매 대회, 매 라운드 끝까지 집중하려고 노력했고 멘탈도 많이 강해졌다. 결과보다 과정에 집중하는 법을 배운 시즌이기도 했다”고 소회했다.

배용준은 제네시스 포인트 상위 선수 자격으로 나선 PGA투어 큐스쿨 2차전에서 공동 14위에 올랐다. PGA투어 큐스쿨 최종전 진출 자격을 거머쥐는 데 성공했고 PGA투어 큐스쿨 최종전에서는 공동 85위로 아쉽게 대회를 마감했다.

배용준은 “작은 실수 하나라도 바로 결과로 이어지는 무대였다. 익숙하지 않은 코스에서 경기를 할 때 신속하게 적응해야 하는 능력을 더 갖춰야 하고 경기 운영 능력도 향상돼야 한다고 느꼈다”며 “그래도 공격적으로 경기하고 기회가 찾아왔을 때 버디를 만들어 내는 집중력은 강점이라고 생각했다. 이번 경험 덕분에 더 큰 무대에서 해볼 수 있다는 확신을 얻었다”고 이야기했다.

현재 국내서 훈련중인 배용준은 다음 달 17일 베트남으로 전지훈련을 간다.

배용준은 “2026 시즌은 기회를 결과로 바꾸는 시즌으로 만들고 싶다”며 “기회를 놓치지 않는 플레이로 한 시즌간 꾸준히 경쟁해 ‘제네시스 대상’을 수상하고 싶다. 해외투어 진출도 생각하고 있기 때문에 더 큰 무대로 나설 수 있는 발판인 ‘제네시스 대상’이 목표”라고 힘줘 말했다.