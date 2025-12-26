[헤럴드경제=문영규 기자] 북한 해커들이 암호화폐를 탈취하고 이를 현금화해 미국의 제재를 피하면서 자금을 조달하는 가운데 ‘어둠의 은행가’로 심현섭이란 이름이 떠올랐다.

미 월스트리트저널(WSJ)는 25일(현지시간) 핵심인물로 꼽힌 심현섭을 비롯, 북한의 불법 자금세탁 전문가들을 주목하며 집중 보도했다.

WSJ이 미 법무부 기소장 등을 토대로 한 보도에 따르면 심현섭의 주요 임무는 해외에서 북한 김정은 국무위원장 일가를 위한 불법자금을 세탁하는 일이었다.

북한은 신분을 위장한 수천 명의 북한 노동자들과 해커들을 통해 러시아, 중국, 아프리카 등지에서 매년 수억달러를 벌어들인다.

심현섭 같은 은행가들은 이같은 불법자금을 북한과의 연계성이 드러나지 않도록 미국의 금융규제를 피해 현금화하는 것으로 알려졌다.

해킹한 암호화폐, 달러로 둔갑

심현섭은 북한 대외무역은행 계열사 대표로 해외에 파견돼 쿠웨이트와 아랍에미리트(UAE)에서 활동했다.

탈북한 류현우 전 주쿠웨이트북한대사관 대사대리는 그곳에서 심현섭을 여러 차례 만났으며 심현섭은 그에게 자금세탁 수법을 설명한 것으로 전해졌다.

자금세탁 방법은 브로커를 통해 암호화폐를 현금으로 바꾼 뒤 이를 위장회사 계좌로 옮겨 인출하는 방식이다.

북한의 ‘IT 노동자들’이 해킹을 통해 암호화폐를 탈취하고 이를 심현섭에게 보내는데, 이 과정에서도 추적이 어렵게 디지털 월렛을 여러 차례 거친다.

심현섭은 미리 매수해 둔 UAE나 중국 등의 브로커에게 암호화폐를 건네 달러로 바꾼다. 브로커들은 이 돈을 심현섭의 위장회사 계좌로 이체해 달러를 확보한다.

둔갑한 달러, 헬기로 북한에…‘가짜담배’ 제조에도 일조

심현섭은 달러를 바로 북한으로 송금하지 않는다. 해외에서 물품을 구매해 북한으로 보내는 방식을 택한다.

지난 2019년엔 러시아 하바롭스크에서 자금세탁을 통해 마련한 30만달러를 사용해 헬기를 구매하고 북한으로 배송했다. 이 돈은 짐바브웨의 한 로펌을 거쳐 갔다.

북한의 외화벌이 수단인 ‘가짜 담배’의 제조 및 밀매에도 역할을 했다. 북한은 말보로 등 유명 브랜드 담배를 가짜로 만들어 베트남과 필리핀 등에서 팔고 있다. 여기에 필요한 담뱃잎을 조달한 것이다.

이 과정에서 심현섭은 중국이나 UAE 등에 차려둔 위장회사를 이용해 담뱃잎을 구입, 배를 통해 북한으로 보냈다. 이를 위한 대금 역시 시티·JP모건·웰스파고·도이체방크·HSBC·뉴욕멜론 은행을 통해 달러로 결제됐다.

미 국무부와 연방수사국(FBI)에 따르면 북한은 1992년부터 위조 담배 생산 및 유통에 관여해 왔다. 조사 결과, 위조 담배 유통은 북한의 대량살상무기(WMD) 개발 프로그램을 위한 자금 조달의 일환으로 이뤄졌다.

심현섭과 신원을 알 수 없는 공범들은 지난 2021년 4월부터 2023년 6월까지 북한에 담배 및 담배 제품을 수입하고 미국 달러로 대금을 지불해 미국의 대북 제재를 위반한 혐의를 받고 있다.

이들은 또한 2009년부터 2019년까지 여러 개의 위장 회사를 이용 북한 고객을 위해 담배 제품과 기타 물품을 구매했다.

법무부는 “물품 구매 대금으로 받은 미국 달러를 자금 세탁했다”며 “이들이 북한으로 수입한 담배는 위조 담배 제조에 사용됐고 판매 수익은 북한 정권의 몫이었다”고 추정했다.

암호화폐 9조원 세탁, 현상금 100억원까지 올라

심현섭은 한 건의 공작에서 시티·JP모건·웰스파고 등 미 은행들을 통해 310건, 7400만달러(약 1096억원)에 달하는 금융거래를 성사시켰다.

암호화폐 절도를 추적하는 ‘체이널리시스’(Chainalysis) 자료에 따르면 심현섭 같은 북한 은행가들은 몇 년에 걸쳐 탈취된 암호화폐 60억 달러(약 8조9000억원)이상을 북한을 위해 세탁했다.

국무부는 “심현섭과 공범들이 미국의 거래 은행들을 속였는데, 만약 은행들이 북한과의 연관성을 알았다면 이런 거래를 처리하지 않았을 것”이라고 전했다.

심현섭은 유엔(2016년)과 미국(2023년)의 제재 대상자 명단에 올랐다. 그는 2022년 UAE에서 추방돼 중국 단둥으로 이동한 것으로 파악되지만, 현재로선 그를 체포하기란 불가능에 가깝다고 WSJ은 전했다.

심현섭은 2023년 3월 연방검찰에 기소됐고 워싱턴 D.C.의 컬럼비아 특별구 연방법원은 심현섭에 대한 체포 영장을 발부한 상태다. 그는 자금 세탁, 은행 사기 및 국제 비상 경제 권한법(IEEPA) 위반을 통한 제재 회피 혐의로 기소됐다.

2023년 FBI는 500만달러(약 72억원)의 현상금을 걸었으나, 법무부는 현상금을 최대 700만달러(약 100억원)으로 올렸다.

심현섭은 누구?

심현섭은 평양 출신으로 알리 심(Ali Sim), 심 하짐(Sim Hajim) 등의 가명을 사용한다.

출생시기는 명확하지 않다. 법무부와 FBI는 사용된 생년월일에 따라 1972년 11월, 1983년 11월 등으로 추정하고 있다.

검은색 머리, 갈색 눈을 가지고 있으며 직업은 조선무역은행(FTB) 대표다.

한국어, 영어, 중국어를 모두 사용하고 북한, 중국, 아랍에미리트(UAE)와 연고가 있거나 해당 국가들을 방문할 가능성이 있는 것으로 알려졌다.