걸음·주행 통합 포인트 제공

티맵모빌리티는 이용자가 일상의 모든 이동을 편리하게 관리하고, 포인트와 보험 할인 혜택을 제공받을 수 있는 ‘티맵 만보기’ 서비스(사진)를 출시한다고 26일 밝혔다.

티맵 만보기는 이용자의 걸음 수와 활동 패턴을 파악해 일상 속 이동을 체계적으로 관리할 수 있는 서비스다. 티맵모빌리티는 이번 출시를 계기로 내비게이션뿐만 아니라, 차량과 도보 관리까지 지원해 ‘모든 이동이 혜택’이 되는 라이프스타일 플랫폼으로 확장하겠단 방침이다.

티맵 만보기 서비스의 핵심은 걸음 수와 내비게이션 데이터를 함께 제공해 일상의 이동 패턴을 파악할 수 있도록 한 것이다. 이용자는 하루 간 도보량과 운전량, 최근 일주일간 이동량 변화 등을 한 화면에서 확인할 수 있다. 특히 운전과 걷기 비중을 비교할 수 있어 이동 패턴을 체계적으로 관리할 수 있다고 티맵은 설명했다. 이를 통해 건강 관리는 물론 생활 루틴까지 안정적으로 유지할 수 있다. 티맵모빌리티는 이번 출시를 기념해 다양한 혜택도 제공한다. 연속 출석과 1000, 3000, 7000 등의 걸음 수를 달성하면 각종 기프티콘으로 교환할 수 있는 티맵 포인트를 적립할 수 있다. 또 내비게이션 사용 후 만보기를 동시에 이용하면 추가 포인트 혜택을 받을 수 있는 티맵 복권을 제공한다. 차민주 기자