CES ‘울트라기어 에보’ 신규 공개 AI로 GPU 교체 없이도 5K 구현

LG전자가 모니터 자체에 인공지능(AI) 설루션을 탑재한 차세대 게이밍 모니터 ‘LG 울트라기어 에보(LG UltraGear evo·사진)’를 공개하며 프리미엄 게이밍 시장 공략에 나선다. 온디바이스(On-device) AI 설루션을 기반으로 PC의 그래픽처리장치(GPU) 업그레이드 없이도 5K급 화질과 최적화된 시청·청취 환경을 구현한 것이 특징이다.

LG전자는 CES 2026에서 울트라기어 에보 라인업으로 27형(27GM950B), 39형(39GC950B), 52형(52G930B) 등 3종을 선보인다고 26일 밝혔다. 2018년 게이밍 브랜드 ‘LG 울트라기어’를 론칭한 이후 프리미엄 라인업인 ‘울트라기어 에보’를 공개하는 것은 이번이 처음이다.

27형과 39형 모델에는 온디바이스 AI 설루션이 적용됐다. 대표 기능인 ‘5K AI 업스케일링’은 저해상도 영상도 모니터 자체 AI로 분석·보정해 5K 선명도로 표현해준다. 별도의 GPU 교체 없이도 고해상도 콘텐츠 감상이 가능하다는 점에서 접근성을 높였다.

AI는 영상의 장르를 스스로 인식해 화면 설정을 자동으로 조정하는 ‘AI 장면 최적화’ 기능도 지원한다. 여기에 효과음, 음악, 음성을 구분해 콘텐츠에 맞는 오디오 환경을 구현하는 ‘AI 사운드’ 기능을 더해 몰입감을 강화했다. 사용자가 별도의 조작을 하지 않아도 AI가 효과음과 음악, 음성을 구분하고 알아서 맞춤형 사운드를 조율해 영상에 맞는 향상된 오디오 경험을 제공한다.

두 모델에는 하나의 모니터로 고해상도와 고주사율 환경을 선택할 수 있는 ‘듀얼모드’도 적용됐다. 27형은 5K·165Hz와 QHD·330Hz를, 39형은 WUHD·165Hz와 WFHD·330Hz를 각각 지원해 게임 장르나 콘텐츠 특성에 따라 유연한 활용이 가능하다.

패널 구성도 차별화했다. 27형은 5K(5120×2880) 해상도의 미니 LED 패널을 탑재해 높은 선명도를 구현했고, 39형은 1500R 곡률의 커브드 5K2K(5120×2160) 올레드 디스플레이를 적용해 깊은 몰입감을 제공한다.

대형 화면을 선호하는 게이머를 겨냥한 52형 울트라기어 에보는 1000R 곡률의 커브드 5K2K 디스플레이와 21대9 화면비, 240Hz 고주사율을 동시에 갖췄다. 대형 디스플레이에서도 빠른 응답성과 몰입도를 확보한 것이 강점이다.

이충환 LG전자 디스플레이사업부장(부사장)은 “새로운 프리미엄 게이밍 라인업인 ‘LG 울트라기어 에보’는 5K AI 업스케일링 등 혁신 기술을 통해 게이머들이 원하는 성능, 선명도, 몰입감을 모두 누릴 수 있도록 했다”며 “글로벌 고객들에게 차원이 다른 게이밍 경험을 선사할 것”이라고 말했다. 박지영 기자