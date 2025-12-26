비용절감 불완전판매 리스크 감소 기대

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] BNK부산은행은 종이서류 기반 방카슈랑스 업무를 전자서식으로 처리하는 ‘방카슈랑스 디지털창구 서비스’를 지방은행 최초로 시행한다고 26일 밝혔다.

이번 서비스는 개인·법인 고객이 보험 가입상담부터 상품설명, 청약까지 전 과정을 창구 태블릿 모니터에서 전자서식으로 작성·서명해 완료할 수 있는 디지털 창구 시스템이다.

보험사·상품별로 상이했던 서식 체계를 표준화해 기존에 건당 평균 140매에 달하던 서류 작성을 대폭 줄였다. 또한 청약 완료 시 고객 교부 서류는 UMS로 실시간 제공된다.

부산은행은 금번 디지털 창구 도입으로 ▷업무 처리시간 감소 ▷종이서류 작성 부담 해소 ▷작성누락·오류 방지 등이 기대돼 고객 편의성이 대폭 높아질 것으로 예상된다.

또한 종이 사용 감소와 후선업무 제거를 통해 비용절감이 가능하고 필수항목 자동 점검과 전자결제·디지털 감사로 불완전판매 및 컴플라이언스 리스크가 낮춰질 것으로 보인다.

김용규 부산은행 경영전략그룹장은 “방카슈랑스 디지털창구 도입으로 부산은행의 디지털 전환이 한층 가속화될 것이다”며 “앞으로도 고객이 더 빠르고 편리하게 금융 서비스를 이용할 수 있도록 혁신을 이어가겠다”고 말했다.