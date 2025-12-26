김연아 인스타 속 신혼집, 강남 아니다…현빈·장동건도 살던 ‘이 동네’ [초고가 주택 그들이 사는 세상]

[헤럴드경제=홍승희 기자] 서울에서 가장 특별한 한강변으로 불리는 곳이 있다. 흑석동이다. 강남, 여의도, 용산 등 3대 업무지구가 모두 가깝고, 중앙대학교와 대학병원 등 대규모 인프라가 주민들의 편의성을 높여준다. 한강을 조망할 수 있을 뿐 아니라 현충원이 펼쳐져 있어 녹지 프리미엄까지 누릴 수 있는 살기 좋은 동네로 꼽힌다. 각계 유명인들이 흑석동에 터를 잡는 이유도 여기에 있다. 특히 오리온 그룹 계열의 메가마크가 2009년 완공한 마크힐스는 흑석동에서도 대표적인 고급빌라로 꼽힌다. 237㎡(이하 전용·약 72평), 244A㎡(약 74평), 244B㎡(약 74평) 세 가지 타입의 18세대밖에 되지 않지만, 모든 세대가 전면 테라스를 보유해 완공 당시 ‘전 세대 한강조망권’으로 주목을 받았다. 집 어디서든 한강은 물론이고 노들섬, 남산, 그리고 북한산까지 바라볼 수 있어 고급빌라 중에서도 희소성을 가졌다. 흑석동 마크힐스의 첫 매수자는 정몽준 아산사회복지재단 이사장의 손윗동서이자