호텔 배상책임 사고 최대 500만원 보장

[헤럴드경제=김벼리 기자] 롯데손해보험은 제주 여행 공공플랫폼 ‘탐나오(Tamnao)’와 제휴를 맺고 탐나오를 통해 제주 숙박이나 렌터카를 예약한 고객에게 ‘제주갈 땐 보험’ 무료 가입 혜택을 제공한다고 26일 밝혔다.

‘탐나오’는 제주도가 지원하고 제주관광협회가 운영하는 제주 여행 플랫폼이다. 제주 항공권부터 렌터카·숙박 예약, 제주 맛집과 관광지 정보까지 제공한다.

이번 제휴는 ‘탐나오’ 서비스 개시 10주년을 맞아 제주 지역 관광사업체와 고객에게 감사의 뜻을 전하기 위해 마련했다고 롯데손해보험은 설명했다.

롯데손해보험은 제주도를 방문하는 고객이 예상치 못한 사고나 불편을 겪는 경우를 대비해 지난 8월 생활밀착형 보험 플랫폼 ‘앨리스(ALICE™)’를 통해 ‘제주갈 땐 보험’을 출시했다. 제주 여행 중 발생할 수 있는 다양한 위험 상황을 폭넓게 고려해 설계했다고 롯데손해보험은 강조했다. 상해 진단·수술·치료비, 여름철 식중독 입원 시 10만원 정액 보장하고, 호텔 투숙 중 발생한 배상책임 사고는 최대 500만원까지 보장한다.

기상 악화 등으로 항공편이 결항할 때 발생하는 추가 체류 비용을 최대 10만원까지 지원하는 ‘제주 출발 항공기 결항 추가비용’ 보장도 있다.

롯데손해보험 관계자는 “‘제주갈 땐 보험‘은 업계 최초 제주 여행 맞춤형 보험으로, 실제 여행 중 마주할 수 있는 위험 요소를 분석해 설계한 생활 밀착형 상품”이라며 “안전하고 합리적인 제주 여행을 원하는 고객에게 실질적인 도움이 될 것”이라고 말했다.

탐나오 관계자는 “이번 제휴로 안전한 여행 준비 과정에서 안전 보장과 경제적 혜택을 동시에 제공하는 원스톱 경험을 고객에게 선보일 수 있게 됐다”고 말했다.