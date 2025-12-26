[헤럴드경제=조용직 기자] 테일러메이드는 내년 1월 10일 서울 광진구 워커힐 호텔 빛의 시어터에서 신제품 공개행사 ‘2026 테일러메이드 언팩트 인비테이셔널(TaylorMade UNPACKED INVITATIONAL)’을 연다.

이번 초청 이벤트는 테일러메이드 공식 온라인몰 고객을 포함한 소비자를 대상으로 진행되며, 동반 1인을 포함해 총 300명이 참여할 수 있다.

이벤트 참여는 이달 26~31일 테일러메이드 공식 홈페이지를 통해 사전 예약 방식으로 진행되며, 선착순 마감된다. 행사 당일에는 사전 예약자를 대상으로 기념품이 제공되며, 한정 인원을 대상으로 2026년 신제품 피팅 체험 프로그램이 운영된다. 추첨을 통해 3명에게는 신제품 드라이버를 증정한다.

해당 피팅 체험에는 테일러메이드 공식 마스터 피터들이 직접 참여해 팀 테일러메이드 선수들과 동일한 수준의 전문 피팅 서비스를 제공할 예정이다. 피팅 프로그램에 참여하지 않는 방문객들도 자유 시타를 통해 신제품을 직접 경험할 수 있도록 구성됐다.