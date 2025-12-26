고객 데이터로 본 ‘2025 여행 리포트’ 공개 출발 요일 ‘금요일’ 가장 많아 가족 여행 대표 목적지 ‘다낭’

[헤럴드경제=서재근 기자] 티웨이항공은 최근 2025년 한 해 고객의 여행 데이터를 바탕으로 ‘2025 여행리포트’를 공개했다고 26일 밝혔다.

올 한 해 한국인 탑승객이 가장 많이 방문한 도시는 일본 노선은 ▷오사카, 유럽 노선은 ▷로마, 동남아 노선은 ▷다낭, 동북아 노선은 ▷타이베이로 집계됐다.

올해 신규 취항 노선 가운데서는 ▷부산-후쿠오카 ▷인천-밴쿠버 ▷부산-삿포로가 탑승객 기준 인기 노선 상위에 올랐다. 부산 하늘길 확대에 따라 이용 관심이 커졌고, 장거리 노선에 대한 관심도 실제 탑승으로 이어진 것으로 나타났다.

연령대별로는 세대별 여행 취향 차이를 보였다. ▷20·30대는 오사카, 후쿠오카, 도쿄 순으로 선호가 높아 일본 주요 도시로 여행이 집중됐다. ▷40·50대는 오사카, 다낭, 후쿠오카 순으로 나타나 도심 여행에 휴양을 더하는 흐름이 두드러졌다. ▷60·70대는 다낭, 오사카, 도쿄 순으로 집계돼 휴양지 선호가 가장 강한 것으로 나타났다.

출발 요일은 금요일이 가장 많아, 주말을 붙여 떠나는 주말여행 흐름이 두드러졌다. 가족 동반 여행은 유아·소아 동반 탑승 비중 기준 ▷인천-다낭 ▷대구-오사카 등에서 높게 나타났다. 좌석은 프리미엄 존, 프론트 존, 스탠다드 존의 선택 비중이 높았다.

기내에서는 맛있는 한 끼가 여행의 만족도를 높였다. 가장 사랑받은 유상 기내식은 ▷불고기덮밥이었으며, ▷건강 가득 비빔밥 ▷치킨데리야끼 볶음밥이 뒤를 이었다. 유상 기내식 최다 판매 노선은 홈페이지 기준 ▷인천-싱가포르 ▷인천-다낭 ▷인천-칼리보 순으로 나타나, 휴양지로 떠나는 노선에서 기내식 선택이 더 활발한 경향을 보였다.

반려동물과 함께 떠나는 여행도 확산됐다. 올해 ‘티펫’ 반려동물 운송 서비스는 약 2만 6천여 건 이용된 것으로 집계됐으며, 이용이 가장 활발했던 노선은 ▷김포-제주였다. 아울러 ▷인천-선양 ▷인천-다낭 등 국제선에서도 이용이 확대됐다.

티웨이항공 관계자는 “올 한 해 티웨이항공에 보내주신 고객 여러분의 관심과 성원에 깊이 감사드린다”며 “내년에도 고객 여러분께 더 편리하고 만족스러운 여행 경험을 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.