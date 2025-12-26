다음달 21일까지 고객 참여 이벤트 신세계백화점 상품권 3만원권 등

[헤럴드경제=김은희 기자] 신협중앙회는 다음달 21일까지 마이데이터 서비스 출시 기념 고객 이벤트를 연다고 26일 밝혔다.

신협은 개인의 흩어진 자산과 소비 정보를 한눈에 관리할 수 있는 마이데이터 서비스 출시를 알리기 위해 이번 이벤트를 마련했다.

마이데이터 서비스에 신규 가입한 뒤 1개 이상의 자산을 연결하고 이벤트에 응모한 고객을 대상으로 추첨을 통해 모바일 경품을 제공한다. 경품은 ▷신세계백화점 상품권 3만원(100명) ▷BHC 후라이드+콜라 세트(500명) ▷다이소 상품권 5000원권(2000명) 등이다.

신협 마이데이터 서비스는 신협 모바일 애플리케이션 ‘신협 라이프온’과 ‘신협 ON뱅크’를 통해 제공되는 개인 맞춤형 통합자산관리 서비스다. 만 19세 이상 국내 거주 개인 고객이라면 누구나 이용할 수 있다. ▷통합 자산분석 ▷금융 캘린더 ▷헬스케어 ▷숨은 연금 찾기 ▷정부 보조금 찾기 ▷주택청약 ▷세금 계산기 등 다양한 기능을 통해 고객의 금융 생활 전반을 체계적으로 관리하도록 돕는다.

신협 관계자는 “마이데이터 서비스 출시를 계기로 고객이 자신의 금융 현황을 보다 쉽고 명확하게 관리할 수 있도록 지원하고자 한다”며 “많은 고객이 마이데이터 서비스의 편의성과 실효성을 직접 경험하길 바란다”고 전했다.