[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]한국원자력환경공단은 의료기관과 산업체 등의 방사성동위원소(RI) 폐기물 관리 분야에서 국민 안전과 편의 증진을 위하여 2025년 대국민 서비스를 획기적으로 확대·개선했다고 25일 밝혔다.

공단은 RI폐기물 관리 과정에서 발생할 수 있는 안전 문제 등 애로사항의 해소를 위해 안전관리·산업안전·위험성평가를 포괄하는 ‘안전패키지’ 프로그램과 맞춤형 컨설팅을 통해 현장의 안전 수준을 높이고 있다.

공단은 GPS를 이용한 방폐물 운반경로 관리를 비롯하여, 한번 사용한 방폐물 중 재활용이 가능한 방폐물의 재활용을 위한 직거래장터(RI-여기 있다)를 운영하고 있으며, 방폐물 운반 용기의 재활용 또한 지원 중이다.

특히 올해는 이러한 RI폐기물 재활용으로 난치암치료제의 국산화에 기여하는 등 전년 대비 재활용이 44건에서 58건으로 증가했다.

아울러 공단은 QR코드 기반‘스마트 인수시스템’과 AI분석 기술을 도입해 RI폐기물 관리의 디지털 전환을 추진하고 있다. 이를 통해 폐기물 정보를 보다 정확하고 투명하게 관리하고, 분류시간 감소에 따라 피폭선량 감소에도 기여했다.

조성돈 한국원자력환경공단 이사장은 “국민 중심의 방폐물관리 전담기관으로서 책임감을 갖고 안전하고 지속 가능한 RI폐기물 관리 체계를 구축해 나가겠다”고 말했다.