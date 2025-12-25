사내 개인정보 유출 통지문 긴급 공지 “인트라넷 시스템 외부 공격 받아” “필요한 보호 조치를 적극 시행 중”

[헤럴드경제=서재근 기자] 이시아나항공에서 임직원 이름과 전화번호 등 개인정보가 유출되는 사고가 발생했다.

25일 아시아나항공은 이날 사내에 개인정보 유출 통지문을 긴급 공지했다고 밝혔다.

아시아나항공에 따르면 전날 해외 서버의 비인가 접근을 통해 사내 인트라넷 텔레피아에 대한 외부의 비인가 접근(해킹)이 발생했다.

이번 해킹으로 유출된 정보는 아시아나항공 임직원과 콜센터 등 협력사 직원을 포함한 1만여 명의 인트라넷 계정과 암호화된 비밀번호, 사번, 부서, 직급, 이름, 전화번호, 이메일 주소 등이다.

다만, 고객 정보는 유출되지 않은 것으로 확인됐다는 게 아시아나항공 측의 설명이다.

아시아나항공 관계자는 “유출 사실 인지 즉시 불법 접근 경로 차단했으며, 임직원과 한국인터넷진흥원(KISA) 등 관계 기관에 신속히 알린 후 시스템 관리자 계정 패스워드 변경 등 필요한 보호 조치를 적극 시행 중”이라고 말했다.