[포토뉴스] 산타로 변신한 담양군수

‘50세 연하女’와 결혼한 87세 유명 화가, ‘득남’하자…“기존 자식들과 인연 끊겠다” [차이나픽]

[헤럴드경제=장연주 기자] 중국을 대표하는 최고 화가 중 한명인 판쩡(范曾·87)이 최근 50살 연하 아내와의 사이에서 득남했다고 발표하면서, 기존 자녀들과는 관계를 끊었다고 밝혀 가족 갈등이 다시 수면 위로 떠올랐다. 17일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 판은 2008년부터 2024년까지 작품 판매액이 무려 40억 위안(약 8385억)을 넘긴 중국의 최고가 작가 중 한명이다. 그의 작품 가운데 최소 10점이 경매에서 1000만 위안(약 21억원) 이상에 낙찰됐고, 특히 1991년 작품 한 점은 2011년 베이징 경매에서 1840만 위안(약 38억 원)에 팔리기도 했다. 판은 뛰어난 회화 실력에 더해 서예가로도 명성이 높다. 그의 서예 작품은 0.11㎡당 약 20만 위안(약 4200만 원)에 거래된다. 그는 지난해 4월 자신보다 무려 50세 어린 쉬멍(37)과 결혼해 큰 화제를 모았다. 이에 앞서 판은 세차례 결혼했으며, 친딸 한 명과 의붓자식 두 명을 두고 있다.