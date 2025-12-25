[포토뉴스] 산타로 변신한 담양군수
[헤럴드경제(담양)=서인주 기자] 제7회 담양산타축제 첫날인 24일 개막식에서 산타로 변신한 정철원 담양군수가 점등 퍼포먼스를 시작으로 축제의 화려한 서막을 알렸다.


