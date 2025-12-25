[사진=김병진 기자]
[사진=김병진 기자]

[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]크리스마스를 하루 앞둔 24일 오후 7시 대구 달서구 충성교회에서는 ‘2025 충성교회학교 성탄전야 찬양의밤’ 행사가 성황리에 열렸다.


kbj7653@heraldcorp.com