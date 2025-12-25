방치된 목동배수지 관사 활용...넓은 단독 룸, 오픈 좌석 등 갖춘 아늑한 공간으로 조성 어르신 일자리사업 연계 운영, 주민 휴식공간 마련...일석이조 정책 펼쳐

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 용왕산공원 내 장기간 방치돼 있던 옛 배수지 관사시설을 주민 쉼터이자 어르신 일터인 ‘용왕산 숲속카페’로 새롭게 단장, 26일 개관한다.

해당시설은 1987년 건축된 것으로, 서울시 상수도사업본부의 목동배수지 관사로 이용되다 2017년부터 2023년까지 ‘숲속활력소’로 한시 운영 후 별다른 활용 없이 장기간 방치돼 있었다.

이에 구는 해당 유휴 건물의 방치 문제를 해결하고 공공자산의 활용도를 높이는 방안을 다각도로 검토해 공원이용자에게는 쾌적한 휴식공간을 어르신에게는 안정적인 일자리를 제공할 수 있는 ‘용왕산 숲속카페’ 조성 및 운영 방안을 마련하게 됐다.

올해 7월부터 본격적인 사업에 착수한 구는 관계기관과의 협의를 거쳐 행정재산 사용허가를 체결, 내부 철거를 시작으로 구조 보강, 설비 개보수, 공간 재배치, 외관 경관 정비 등 전면 리모델링을 실시했다.

‘용왕산 숲속카페’는 연면적 99.36㎡ 규모로, 프라이빗하게 이용할 수 있는 넓은 룸과 다양한 형식의 오픈 좌석 등을 갖춘 아늑한 공간으로 조성됐다.

특히 카페 외부에는 넓은 야외 데크와 테이블이 설치되어 있어 방문자는 자연을 배경으로 휴식을 즐길 수 있다.

내부공간 전반은 원목을 중심으로 차분하게 연출해 자연과 조화를 이루는 아늑한 쉼터로 완성했으며, 실내외를 잇는 구조를 통해 계절과 날씨 변화에 따른 자연경관을 감상할 수 있도록 했다.

카페는 어르신 일자리사업과 연계해 운영되며, 지역 어르신 20여 명이 음료 제조부터 판매, 매장 관리까지 운영 전반에 참여하게 된다. 이용은 매주 월요일부터 일요일, 오전 8시부터 오후 9시까지 가능하다.

이기재 양천구청장은 “용왕산 숲속카페 조성은 유휴 공공시설의 활용도 제고는 물론 어르신 일자리 창출과 지역주민 소통 공간을 함께 마련한 혁신적인 사례”라며 “앞으로도 숲속카페가 ‘가보고 싶고, 머물고 싶은 공간’으로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.