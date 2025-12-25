AI로 제품 분석부터 홍보 영상 제작, 바이어 연결까지 올 한 해에 경북에서만 73개사 첫 수출, 43개사 수출↑

[헤럴드경제=정경수 기자] 코트라가 운영 중인 AI무역지원센터의 인공지능(AI) 기반 수출지원 프로그램이 현장에서 가시적인 성과를 내고 있다.

코트라는 경북 AI무역지원센터를 통해 추진한 AI 기반 수출지원 사업으로 올 한 해 동안 경북 지역 중소기업 가운데 수출 경험이 없던 73개사가 처음으로 해외 수출에 성공했다고 25일 밝혔다. 기존 수출 기업 중에서도 43개사는 수출 규모를 늘렸고, 101개사는 해외 온라인 플랫폼에 신규 입점하는 성과를 거뒀다.

이번 사업은 디지털 마케팅 역량과 해외시장 정보 부족으로 수출에 어려움을 겪던 지역 중소기업을 대상으로, AI 솔루션을 활용해 제품 분석부터 홍보 콘텐츠 제작, 바이어 연결까지 통합 지원한 것이 특징이다. 경상북도와 경주시의 지원을 받아 코트라 경북 AI무역지원센터가 주관했다.

AI무역지원센터는 참여 기업의 제품 기능과 차별성을 AI로 분석한 뒤 이를 영문 제품 정보로 전환하고, 기업별로 1분 내외의 숏폼 홍보 영상을 제작하도록 지원했다. 제작된 콘텐츠는 글로벌 SNS와 유튜브 등에 게시돼 해외 시장 반응을 직접 확인할 수 있도록 했다.

그 결과 190개 참여 기업 가운데 125개사의 제품 영상이 온라인에 공개됐으며, 누적 조회수는 105만 회를 넘어섰다. 영상 기반 수요 반응을 바탕으로 바이어 상담으로 연계한 결과, 상담 건수는 277건으로 전년 대비 4배 증가했다. 중국, 북미, 동남아, 중동, 오세아니아 등 16개 해외무역관이 참여해 국가별 시장성, 가격대, 경쟁구조를 반영한 바이어 선별과 검증을 진행한 점도 성과 확대에 기여했다.

실제 경북 소재 화장품 기업 H사는 AI 기반 콘텐츠 제작과 SNS 확산, 무역관의 바이어 탐색 및 상담 주선 지원을 통해 8만 달러 규모의 첫 수출 계약을 체결했다.

코트라는 이번 경북 AI무역지원센터 사례가 전국 20개 AI무역지원센터의 운영 효과를 입증하는 대표적인 실증 사례라고 설명했다. AI를 활용해 콘텐츠 제작과 마케팅, 바이어 발굴, 상담 연결까지 전 과정을 연계 지원함으로써 인력과 경험이 부족한 지역 기업도 글로벌 시장에 접근할 수 있는 기반을 마련했다는 것이다.

코트라는 경북 사례를 전국 20개 AI무역지원센터로 확산해 지역 수출 지원 효과를 높이고, AI 무역투자지원 체계 고도화 전략과 연계해 나갈 계획이다.

이정훈 코트라 부사장 겸 AI무역투자본부장은 “AI 기반 수출지원이 지역 중소기업의 첫 해외 진출로 이어진 실증 사례”라며 “전국 AI무역센터 네트워크를 통해 인력과 경험이 부족한 기업도 글로벌 시장에 접근할 수 있도록 AI·콘텐츠·상담 기반 지원을 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.