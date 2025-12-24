[헤럴드경제=고은결 기자] LIG넥스원은 24일 국방과학연구소와 ‘단거리 공대공 유도탄-Ⅱ 체계 종합·유도탄 종합 시제’ 사업 계약을 체결했다고 밝혔다.

이 사업은 KF-21 전투기에 탑재할 단거리 공대공 유도탄을 개발하는 사업으로, 공시 대상 사업을 포함한 전체 사업총액은 약 2070억원 규모다.

LIG넥스원은 이번 계약에 따라 2032년까지 체계 종합을 비롯해 적외선영상탐색기와 유도 조종장치, 관성 항법장치, 구동장치, 표적 탐지 장치 등 유도탄의 주요 구성품을 개발할 계획이다.

사업이 완료되면 KF-21은 장거리 공대지 유도탄에 이어 국산 단거리 공대공 유도탄을 장착하며 순수 국내 기술에 의한 공대지·공대공 공격 능력을 구비하게 된다. 아울러 핵심기술의 국산화를 통해 국내 방산업계의 기술 자립 및 상생 경영에도 도움이 될 전망이다.

신익현 LIG넥스원 대표이사는 “사업 주관 기관인 국방과학연구소 및 유관 기관, 기업과 긴밀한 협력을 통해 단거리 공대공 유도탄-Ⅱ의 성공적인 개발 완료를 위해 전사적 역량을 총동원할 계획”이라며 “국산 전투기와 국산 항공 무장 체계의 패키지 전략을 통해 글로벌 방산시장에서 K방산의 위상 제고를 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.