상호관세 위법 여부 판단 앞둔 대법 직격 “금리 인하에 동의 안하면 연준의장 안돼” 美경제 호조에 금리인하 전망 옅어지자 美재무 “2% 인플레 목표치 범위로 바꿔야”

미국 경제가 3분기 4.3% ‘깜짝 성장’을 보이며 2년 만에 분기 최고치를 기록하자 도널드 트럼프 미국 대통령은 23일(현지시간) “관세 덕분”이라고 주장했다. 이를 근거로 트럼프 대통령은 상호관세 위법 여부 판단을 앞둔 대법원을 압박하고 연방준비제도(연준·Fed)에 금리인하하라고 거듭 촉구했다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 “방금 발표된 위대한 미국 경제 수치는 관세 덕”이라며 “미국 경제 수치는 오직 더 좋아질 것”이라며 했다. 그러면서 그는 “인플레이션은 없고 국가 안보는 훌륭하다”며 “미국 대법원을 위해 기도하자”고 밝혔다. 경제 지표 호조를 관세 성과로 연결한 뒤 사법부를 직접 언급하며 여론전을 펼친 것이다.

트럼프 대통령은 연준에 대해서도 금리 인하를 거듭 압박했다. 그는 “나는 시장이 잘 나가고 있을 때 새 연준 의장이 금리를 인하하기를 원한다”며 “내 의견에 동의하지 않는 사람은 결코 연준 의장이 될 수 없다”고 강조했다. 이는 금리 인하를 멈추거나 인상할 경우 내년에도 호조를 이어갈 국내 경기에 ‘찬물’을 끼얹을 것이라는 엄포를 놓은 것이다.

또한 트럼프 대통령은 “요즘 좋은 소식에도 시장이 하락하는 건 모두 ‘잠재적’ 인플레이션을 관리하기 위해 금리가 즉시 인상될 것으로 생각하기 때문”이라며 “강한 시장, 심지어 경이로운 시장조차 인플레를 유발하지 않는다. 어리석음이 이를 유발하는 것”이라고 주장했다.

앞서 미 상무부는 3분기 미국의 국내총생산(GDP) 증가율이 4.3%(전기 대비 연율)로 집계됐다고 밝혔다. 이는 분기 기준으로 지난 2023년 3분기(4.7%) 이후 2년 만에 가장 높은 성장률이다. 다우존스가 집계한 전문가 전망치(3.2%)보다도 큰 폭으로 웃돌았다. 상무부는 개인소비와 수출, 정부지출 증가가 3분기 GDP 증가에 기여했다고 설명했다.

하지만 시장은 늦게 발표된 3분기 경제성장률에 대해 경계감을 나타내고 있다.

미 워싱턴포스트(WP)는 경제학자들을 인용해 “4분기 GDP의 성장은 미미하거나 거의 없을 것”이라며 “이미 저소득·중산층의 경우 강한 성장세를 체감하지 못하고 있다”고 짚었다.

회계법인 KPMG의 수석 이코노미스트 다이앤 스웡크는 “2023년 말 이후 가장 강한 6개월 성장세였지만 대부분의 사람들은 이처럼 느끼지 않았을 것”이라며 “소비는 여전히 견조하고 데이터센터 투자는 대규모로 이뤄지고 있지만, 일자리 창출 없이 경제가 성장하는 매우 이상한 상황”이라고 분석했다.

미국의 소비자들이 체감하는 경제 상황과 전망을 수치화한 소비자신뢰지수도 12월 들어 89.1(1985년=100 기준)를 기록하면서 전월(92.9) 대비 3.8포인트 하락했다. 다우존스가 집계한 전문가 전망치(91.0)도 밑돌았다. 기대지수가 80을 밑돌면 경기침체를 앞두고 있음을 시사한다.

이에 대해 블룸버그통신은 “인플레이션·관세·정치에 대한 우려가 지속되고 있음을 반영한다”며 “내년 소비에는 둔화된 노동시장과 높은 생활비가 장애물로 작용할 수 있다. 이런 조합은 소득 수준에 따른 가계 지출 격차를 더 뚜렷하게 만들고 있다”고 분석했다.

이와 관련해 스콧 베선트 미 재무장관은 ‘올인 팟캐스트’과 한 인터뷰에서 미국이 인플레이션을 2% 수준으로 안착시킨 후 연준의 2% 물가상승률 목표치를 재검토 하는 것을 지지한다고 밝혔다. 김영철 기자