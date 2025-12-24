[헤럴드경제=김해솔 기자] 이준석 개혁신당 대표는 24일 더불어민주당에 통일교 특검법 수용을 거듭 촉구했다.

이 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “민주당은 뭉개기와 침대 축구의 정당”이라며 “김병기 원내대표는 어제 ‘속도가 곧 정의’라고 해놓고 같은 날 백승아 원내대변인은 ‘연내 신속 처리는 어렵다’고 했다”고 꼬집었다.

그는 “지연 전술을 계속한다면 증거를 인멸하고 관련자들이 말을 맞출 시간을 벌어 주는 것으로 규정할 수밖에 없다”며 “민주당이 진정으로 특검을 원한다면 조건 달지 말고 올해가 가기 전에 이 법안에 동의하라”고 강조했다.

천하람 원내대표도 “민주당은 조희대 대법원에 특검 추천 권한을 줄 수는 없다고 한다”며 “이재명 대통령 선거법 위반 사건의 유죄 취지 파기 환송에 대한 보복 감정 때문일 것”이라고 지적했다.

천 원내대표는 “민주당이 법원행정처 추천이 정 싫다면 대한변협이든 제3자 추천의 대안을 얘기하라”며 “말만 번지르르하게 하지 말고 개혁신당 특검법을 신속하게 수용하라”고 말했다.