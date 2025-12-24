[헤럴드경제=민성기 기자] ‘박재범 소주’로 한때 품귀현상을 빚었던 주류 제조업체 원스피리츠가 신제품을 공개했다.

23일 업계에 따르면 원스피리츠는 22일 공식 SNS를 통해 침출주 ‘환영 30’을 출시했다고 밝혔다.

‘환영30’은 알코올 도수가 30%에 달하며, 지금까지 선보인 제품 중 가장 고용량, 고도수의 제품이라고 원스피리츠는 설명했다.

강원도 원주의 특산물인 치악산 배를 다른 첨가물 없이 원소주 원액에 우려냈다. 올해 가을 수확한 고당도 고품질 햇배만을 선별해 배의 향과 여운을 함께 느낄 수 있다는 설명이다.

원스피리츠가 신제품을 내놓은 건 지난해 6월 RTD 하이볼 제품 이후 1년 6개월 만이다.

원스피리츠는 대표이사이자 래퍼인 박재범이 자필로 쓴 “원스피리츠 팀이 한마음을 모여 처음으로 선보이는 침출주입니다. 맛있게 드세요”라는 내용의 편지를 SNS 영상으로 공개하기도 했다.

박재범은 지난 2022년 원스피리츠를 설립하고 ‘원소주’를 출시하며 주류업계에 돌풍을 일으켰다. 원소주는 도수가 22도인 ‘프리미엄 증류식 소주’로, 그해 2월 서울 영등포구 더현대 서울에서 진행한 팝업스토어는 첫날부터 ‘오픈런’이 벌어졌다.

그러나 현재는 초기의 열기가 많이 식은 상태다.

환영30은 700mL 용량에 8만9000원 가량의 가격을 책정했다. 해당 가격은 싱글몰트 위스키 제품들과 비슷한 수준이다.