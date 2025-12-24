저소득 가정 중·고교 3학년 200명 지원

[헤럴드경제=박연수 기자] NS홈쇼핑은 지난 23일 성남시 분당구청에서 분당구 관내 저소득가정의 청소년을 위한 장학금 전달식을 했다고 밝혔다.

이번 전달식은 NS홈쇼핑이 학업과 진로를 준비하는 청소년의 성장 과정에 실질적인 도움을 전하고자 마련됐다. 분당구청에 전달된 5000만원은 관내 중학교 3학년과 고등학교 3학년 재학생 200명에게 전액 지급된다.

NS홈쇼핑은 2017년부터 분당구청을 통해 경제적 어려움을 겪는 청소년을 대상으로 장학금 지원을 이어오고 있다. 현재까지 총 1800명의 청소년이 장학금을 받았다.

NS홈쇼핑 사회공헌위원장 이상근 상무는 “앞으로도 기업의 사회적 책임을 바탕으로 미래 세대를 응원하는 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 말했다.

한편 NS홈쇼핑은 자체 상생 지원 사업 브랜딩 슬로건 ‘Yes, NS!’를 통해 사회공헌 활동과 협력사 상생 프로그램을 이어오고 있다. ‘Your every step, with NS!’를 줄인 ‘Yes, NS!’에는 협력사와 지역사회의 성장 과정에 동행하며, 내일을 향한 발걸음에 힘을 더하겠다는 NS홈쇼핑의 의지가 담겼다.