중기부 2차관 참석 대전 골목상권 활성화 주제 발표 소상공인·지자체·전문가와 성장 기반·정책방향 논의

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 24일 오후 대전 유성구 은구비서로 골목형 상점가에서 ‘골목상권 활성화 정책방향’을 주제로 제6차 소상공인 성장 릴레이 간담회를 열었다고 밝혔다.

대전 ‘꿈꾸는 숲’에서 진행된 이날 간담회에는 중기부 이병권 제2차관, 광주 서구청 소상공인경영지원센터 홍석기 센터장, 카카오 박혜선 이사, 소상공인·전문가 등 12명이 참가했다. 간담회는 골목상권 활성화 주제 발표 이후 자유토론과 Q&A 순으로 구성됐다.

이날 행사는 지난 7월부터 10월까지 진행된 ‘소상공인 회복과 안정 간담회 시즌1’에 이어, 11월부터 추진 중인 ‘소상공인 성장 중심의 릴레이 간담회 시즌2’의 6번째 순서다. 청년 소상공인 대표 4명을 포함해 플랫폼 기업, 민간 상권 전문가, 학계 인사들이 한자리에 모여 골목상권 활성화의 방향을 논의했다. 중기부는 이번 6회차 간담회에선 협동조합 구성을 통한 상권 조직화 및 지속 성장 가능성 확보가 초점을 맞췄다.

이 차관은 지역 생태자원인 맹꽁이를 콘텐츠로 활용해 ‘맹꽁이거리’로 브랜딩 중인 은구비서로 일대의 맹꽁이 포토존과 인근 상점을 둘러봤다. 중기부는 주민과 함께 골목 분위기를 만들어가는 소상공인들의 노고를 격려했다고 중기부는 전했다.

이후 발제에서는 광주 서구청 소상공인경영지원센터 홍석기 센터장이 ‘광주 서구, 골목경제르네상스를 이끌다’를 주제로 발표했다. ‘골목경제119 프로젝트’를 통해 골목형상점가 지정과 온누리상품권 가맹점 확대를 추진한 경험을 공유하며, 행정·상인·주민이 함께 만드는 협력 네트워크의 중요성을 강조했다.

카카오 동반성장 박혜선 이사는 ‘카카오 프로젝트 단골사업 추진현황 및 성과’를 발표했다. 플랫폼을 활용해 골목상권과 단골 고객 간 연결을 강화하고, 소상공인의 지속 가능한 성장을 지원한 사례와 시사점을 소개했다.

자유토론에서는 골목상권의 조직화와 협업 과정에서 겪는 애로사항이 집중적으로 논의됐다. 자발적 조직화의 현실적 어려움, 상인 간 신뢰 형성, 주민과 어우러지는 상권 운영, 지속 가능한 골목상권을 위한 과제 등에 대해 현장 중심의 의견이 오갔다.

이 차관은 “골목상권은 지역마다 여건과 특성이 다른 만큼, 현장의 다양한 시도와 축적된 경험을 고려해 정책을 설계해 나갈 필요가 있다”며 “중기부는 2026년부터 골목상권 전용 신규 사업 신설을 통해 이러한 방향을 구체화해 나가겠다”고 밝혔다. 또 “협동조합이 상인 간 협업과 공동 사업운영을 가능하게 하는 협력모델로 활용 가능성이 큰 만큼, 정책적 뒷받침을 적극적으로 이어가겠다”고 말했다.