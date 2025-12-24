양극재 공장 건설 추진…생산량 최대 5만톤

[헤럴드경제=권제인 기자] 포스코퓨처엠은 CNGR과 CNGR의 한국 자회사인 피노와 리튬인산철(LFP) 양극재 합작투자계약(JVA)을 체결했다고 24일 밝혔다. 포스코퓨처엠은 급성장하는 에너지저장장치(ESS) 시장에 대응해 중저가용 배터리소재인 LFP 양극재 사업 추진에 속도를 낼 계획이다.

지난 23일 경기도 안양시 피노 사옥에서 열린 합작투자계약 체결 행사에는 윤태일 포스코퓨처엠 에너지소재마케팅본부장, 리우싱궈 CNGR 부총재, 주종완 CNGR 부총재, 김동환 피노 대표, 따이주푸 씨앤피신소재테크놀로지 대표이사 등이 참석했다.

포스코퓨처엠은 CNGR과의 이차전지소재사업 협력 강화를 위해 2024년 CNGR 및 피노와 합작사인 씨앤피신소재테크놀로지를 설립하고 협의를 이어왔다. 지난 15일 이사회를 열고 이 합작사를 통한 LFP 양극재 공장 건설 안건을 승인한 뒤, 23일 계약을 체결했다.

포스코퓨처엠은 합작투자계약 체결에 따라 포항 영일만4일반산업단지에 LFP 양극재 공장 건설을 추진한다. 2026년 공장을 착공해 2027년 양산을 목표로 하고 있으며, 이번 투자를 시작으로 연산 최대 5만톤 규모까지 확대할 계획이다.

LFP 배터리는 삼원계 배터리에 비해 출력은 낮지만 저렴한 가격과 긴 수명이 장점으로, 최근 ESS와 엔트리급 전기차 등 다양한 분야에서 활용도가 높아지고 있다. 포스코퓨처엠은 이번 계약 체결로 시장 수요가 크게 증가하고 있는 LFP 양극재 사업 추진을 본격화하고, CNGR 및 피노와 생산, 기술, 마케팅 등 사업 전반에서의 협력을 더욱 강화할 수 있게 됐다고 설명했다.

더불어 포스코퓨처엠은 이번 계약 체결과 별도로 LFP 시장 조기진입을 위해 기존 포항 양극재공장의 하이니켈 제품 생산라인 일부를 LFP 양극재 생산라인으로 개조해 2026년 하반기부터 공급을 시작할 계획이다.