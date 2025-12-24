- 충남도, 부여 석성면 증산6리 마을회관 조성…마을 단위 기후위기 대응 역량 강화

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도는 24일 부여군 석성면 증산6리 마을회관에서 기후위기 적응 및 대응 사업인 ‘기후위기 안심마을 조성사업’ 현판식을 개최했다.

현판식은 김영명 도 환경산림국장과 홍은아 부여 부군수를 비롯해 동서·서부·중부발전 관계자, 충남주거복지 사회적협동조합 가원과 주민 등 50여 명이 참석해 사업의 의미를 함께 했다.

행사는 올해 기후위기 안심마을 조성사업 추진 경과와 주요 결과 공유, 현판 제막식, 주민교육 등 순으로 진행했다.

교육은 기후변화로 인한 재난·재해 대비와 관련 주민들이 생활 속 대응 요령과 실천 방안을 익힐 수 있는 시간으로 마련했다.

기후위기 안심마을은 마을회관과 경로당 등 마을 공용시설의 노후 보일러 교체, 배관 청소, 쿨루프 시공 등을 추진해 폭염과 혹한 등 기후위기 상황에서도 주민들이 안심하고 이용할 수 있는 환경을 조성하는 사업이다.

도는 이 같은 내용을 한국서부발전에 지역사회 공헌 사업으로 제안, 지난 2020년부터 추진 중이다.

올해는 발전3사(동서·서부·중부)에서 각 1억원씩 기부했으며, 도비를 포함해 총 6억원의 사업비로 10개 시군 108곳을 대상으로 사업을 진행했다.

김영명 도 환경산림국장은 “기후위기 안심마을 조성사업은 기후변화로 인한 생활 위험에 대응키 위해 마을 공용시설의 기능과 환경을 개선하는 데 목적이 있다”며 “앞으로도 현장 중심의 사업을 통해 기후위기 취약계층 보호 등도민이 체감할 수 있는 기후위기 대응 정책을 이어가겠다”고 말했다.