내년 1월 시판, 경구용 비만약 시장 선점 시도 일라이 릴리도 경구용 준비...주사제서 경구용으로 경쟁 확산

[헤럴드경제=도현정 기자]현재 주사 제형인 비만치료제 위고비가 경구용 알약 제형으로 미국에서 판매 승인을 받았다.

덴마크 제약사 노보 노디스크는 22일(현지시간) 자사 웹사이트를 통해 미국 식품의약국(FDA)이 경구용 위고비(세마글루티드 1일1회정 25㎎)에 대해 판매 승인 결정을 내렸다고 발표했다.

이에 따라 위고비는 ‘GLP-1’(글루카곤 유사 펩타이드-1) 계열의 비만치료제 중 처음으로 경구용 알약 시장에 진출할 수 있게 됐다. 노보 노디스크는 다음해 1월 초 미국 시장에서 알약 형태의 위고비를 시판할 계획이다. 노보 노디스크는 유럽식품의약청(EMA)에도 판매 승인 신청을 했다.

파이낸셜타임스(FT) 등 외신에 따르면 경구용 위고비는 미국에서 한 달 복용분 기준 149달러(약 22만원)에 판매될 예정이다.

현재 GLP-1 계열 비만약 시장은 노보 노디스크와 미국 제약회사 일라이 릴리가 양분하다시피 하고 있다. 일라이 릴리는 미국에서 당뇨치료제 마운자로와 비만치료제 젭바운드를 출시했고, 국내에서는 마운자로가 당뇨치료제와 비만치료제 역할을 모두 하고 있다. 두 약의 성분은 터퍼제파이드로 동일하다.

일라이 릴리도 미국에서 비만치료제 젭바운드의 후속작으로 경구약 ‘오르포글리프론’의 시판을 준비하고 있다. 이 역시 FDA의 승인을 받을 것으로 예상되고 있다.

2021년 위고비를 출시한 노보 노디스크는 비만약 열풍을 일으키며 급성장했다. 최근에는 비만치료제 시장의 경쟁이 치열해지고 복제약이 쏟아지면서 중장기 성장 전략에 의문이 제기되기도 했다.