[헤럴드경제=김유진 기자] 올해 말 국내 주식부호 상위 100인의 지분 가치가 1년 사이 약 70조원 늘어난 것으로 나타났다. 1위는 같은 기간 11조3260억원 증가한 이재용 삼성전자 회장이 차지했다. K-팝 그룹 방탄소년단(BTS) 멤버인 지민과 뷔, 정국은 30세 이하 상장사 주식부호 상위 100인에 이름을 올렸다.

24일 CEO스코어가 지난해 12월 말과 이달 19일 기준 상장사 개별 주주별 보유 주식 및 주식 가치를 조사한 결과, 이 기간 상장사 주식부호 상위 100인의 보유 지분 가치는 107조6314억원에서 177조2131억원으로 69조5817억원(64.6%) 증가했다.

1위인 이재용 회장의 보유 주식 가치는 지난해 말 12조330억원에서 이달 19일 23조3590억원으로 11조3260억원(94.1%) 급증했다. 이는 이 회장이 보유한 삼성전자와 삼성물산, 삼성생명 등의 주가 상승 영향으로 풀이된다.

이 회장의 삼성전자 주식 가치는 같은 기간 5조1885억원에서 10조3666억원으로 5조1781억원(99.8%) 늘었으며, 삼성물산과 삼성생명 주식 가치도 각각 4조5468억원(116.9%), 1조2569억원(63.5%) 증가했다.

모친인 홍라희 리움미술관 명예관장이 보유한 삼성물산 주식 전량(180만8577주·지분율 1.06%)을 이 회장이 증여받을 예정인 만큼, 향후 보유 주식 가치는 더 확대될 전망이다. 증여일은 내년 1월 2일이다.

2위는 조정호 메리츠금융지주 회장으로, 해당 기간 5474억원(5.4%) 증가한 10조7131억원을 기록했다.

3위부터 5위까지는 홍라희 명예관장(9조8202억원), 이부진 호텔신라 사장(8조8389억원), 이서현 삼성물산 사장(8조1173억원) 등 삼성가 세 모녀가 차지했다.

상장사 주식부호 상위 10인 중 신진 주식부호(창업 1세대)로는 박순재 알테오젠 대표(4조5723억원)와 방시혁 하이브 의장(4조1230억원)이 각각 8위와 10위에 이름을 올렸다.

아울러 남도현 에임드바이오 CTO(1조5615억원·28위), 김병수 로보티즈 대표(9746억원·40위), 김동관 한화그룹 부회장(6235억원·59위), 이행명 명인제약 회장(5408억원·68위) 등 20명이 주식부호 100인 명단에 새롭게 진입했다.

또 1988년생 김병훈 에이피알 대표는 2조9047억원의 지분 가치를 기록했으며, 오준호 레인보우로보틱스 창업자의 자녀인 오수정 씨(1986년생)도 주식부호 상위 100인 중 30대 부호에 이름을 올렸다.

30세 이하 상장사 주식부호 상위 100인의 지분 가치는 8010억원(47.8%) 증가했다. 이 가운데 지분 가치가 1000억원을 넘긴 인물은 곽동신 한미반도체 회장의 장남 곽호성 씨(2865억원)와 차남 곽호중 씨(2865억원), 이성엽 에스엘 부회장의 장남 이주환 씨(1002억원) 등 3명이다.