러·중 북극 진출 거론하며 병합 의지 재확인 덴마크·그린란드 “주권 침해” 공동 반발 베네수엘라 압박과 맞물린 ‘트럼프식 먼로주의’ 해석

[헤럴드경제=서지연 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 덴마크령 그린란드 병합 구상을 다시 꺼내 들며 “국가안보를 위해 반드시 필요하다”고 주장했다. 북극 지역에서 러시아와 중국의 영향력이 확대되고 있다는 점을 명분으로 내세운 것으로, 베네수엘라에 대한 군사적 압박과 함께 미주 대륙 장악력을 강화하려는 ‘트럼프식 먼로주의’ 행보라는 해석이 나온다.

트럼프 대통령은 22일(현지시간) 플로리다주 마러라고에서 미 해군 군함 건조 계획을 발표한 뒤 기자들과 만나 그린란드 병합 구상에 대한 질문을 받고 “우리는 광물 때문이 아니라 국가안보 때문에 그린란드가 필요하다”고 말했다. 그는 “그린란드 해안을 따라가다 보면 러시아와 중국의 선박이 곳곳에 있다”며 “국가안보를 위해 우리는 그것을 가져야 한다”고 강조했다.

앞서 트럼프 대통령은 전날 제프 랜드리 루이지애나 주지사를 ‘그린란드 특사’로 임명하겠다고 밝히며 병합 의지를 노골화했다. 이에 메테 프레데릭센 덴마크 총리와 옌스 프레데리크 닐센 그린란드 총리는 22일 공동성명을 내고 “국경과 국가 주권은 국제법에 근거한 근본 원칙”이라며 “국제 안보를 이유로 다른 나라를 병합할 수는 없다”고 강하게 반발했다.

외교가에서는 트럼프 대통령의 이 같은 발언을 최근 베네수엘라에 대한 군사·경제적 압박과 연결 짓고 있다. 유럽 문제에는 개입을 줄이는 대신 미주 대륙에 대한 영향력을 강화하겠다는 구상으로, 19세기 미국 고립주의 노선인 ‘먼로주의’를 트럼프식으로 재해석한 전략이라는 평가다.