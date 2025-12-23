롯데백화점 대구점 지하 2층 ‘빵장수 쉐프’ 매장에서 직원이 다양한 크리스마스 케이크를 선보이고 있다.[롯데백화점 제공]
[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데백화점 대구점은 크리스마스를 앞두고 지하 2층 ‘빵장수 쉐프’ 매장에서 다채로운 크리스마스 케이크를 선보이고 있다. 올해 출시한 크리스마스 케이크는 상큼한 딸기 케이크를 비롯해 고소한 우유 케이크, 달콤한 고구마 케이크 등 다양한 제품으로 구성한 것이 특징이다.


