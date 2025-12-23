[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데백화점 대구점은 크리스마스를 앞두고 지하 2층 ‘빵장수 쉐프’ 매장에서 다채로운 크리스마스 케이크를 선보이고 있다. 올해 출시한 크리스마스 케이크는 상큼한 딸기 케이크를 비롯해 고소한 우유 케이크, 달콤한 고구마 케이크 등 다양한 제품으로 구성한 것이 특징이다.
입력 2025-12-23 21:06:05
경찰, 이춘석 의원 금융실명법 위반 검찰 불구속 송치 [세상&]
[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰이 주식 차명 거래 의혹을 받는 이춘석 무소속 의원(전 더불어민주당 의원)을 금융실명법 위반 등 혐의로 검찰에 넘겼다. 서울경찰청 금융범죄수사대는 23일 이 의원을 금융실명법·전자금융거래법 위반, 공직자윤리법 위반, 청탁금지법 위반 등 4개 혐의로 서울남부지검에 불구속 송치했다. 이 의원은 국회의원과 국회 사무총장으로 재직하던
“50만원→고작 5만원, 너무 싸다했더니” 품절 대란 사태…삼성 ‘초비상’
[헤럴드경제=박세정 기자] “스마트워치가 5만원?” 화웨이, 샤오미 중국발 스마트워치 가격 공세에 삼성전자가 초비상이다. 가성비(가격 대비 성능) 제품을 앞세워 삼성전자와 애플을 밀어내고, 중국업체들이 1,2위를 차지했다. 삼성의 점유율은 추락하고 있다. 22일 시장조사기관 IDC에 따르면 올해(1분기~3분기) 스마트워치 등 손목에 착용하는 웨어러블 스마트 기기 시장에서 중국 화웨이, 샤오미가 나란히 1,2위를 차지했다. 화웨이는 2860만대를 출하하며 점유율 18.6%를 나타냈다. 전년 동기 대비 21.6% 증가한 수치다. 2위는 샤오미가 이름을 올렸다. 샤오미는 2790만대를 출하하며 전년 동기보다 36.1%나 증가했다. 샤오미 점유율은 18.1%다. ‘레드미 워치’ 등 샤오미의 저렴한 제품이 폭발적인 수요로 이어졌다는 분석이다. 심지어 샤오미는 5만원(레드미워치5 라이트)에 불과한 가성비(가격 대비 성능) 스마트워치로 시장을 싹쓸이 하고 있다. 나오자마자 품절 사태까지 벌어졌다
‘50세 연하女’와 결혼한 87세 유명 화가, ‘득남’하자…“기존 자식들과 인연 끊겠다” [차이나픽]
[헤럴드경제=장연주 기자] 중국을 대표하는 최고 화가 중 한명인 판쩡(范曾·87)이 최근 50살 연하 아내와의 사이에서 득남했다고 발표하면서, 기존 자녀들과는 관계를 끊었다고 밝혀 가족 갈등이 다시 수면 위로 떠올랐다. 17일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 판은 2008년부터 2024년까지 작품 판매액이 무려 40억 위안(약 8385억)을 넘긴 중국의 최고가 작가 중 한명이다. 그의 작품 가운데 최소 10점이 경매에서 1000만 위안(약 21억원) 이상에 낙찰됐고, 특히 1991년 작품 한 점은 2011년 베이징 경매에서 1840만 위안(약 38억 원)에 팔리기도 했다. 판은 뛰어난 회화 실력에 더해 서예가로도 명성이 높다. 그의 서예 작품은 0.11㎡당 약 20만 위안(약 4200만 원)에 거래된다. 그는 지난해 4월 자신보다 무려 50세 어린 쉬멍(37)과 결혼해 큰 화제를 모았다. 이에 앞서 판은 세차례 결혼했으며, 친딸 한 명과 의붓자식 두 명을 두고 있다.
“9000명 해고합니다” 최악 희망퇴직 ‘날벼락’…유명 대기업 ‘끔찍한’ 일 터졌다
[헤럴드경제=박세정 기자] 인공지능(AI)으로 인한 대량 해고가 현실화됐다. 국내외 안팎에서 대규모 희망퇴직이 잇따르고 있다. ‘중국판 구글’로 불리는 유명 기업 바이두가 연말 대규모 감원을 진행하면서 중국 IT 업계도 AI 중심 인력 재편이 본격화되고 있다. AI 도입에 따른 업무 효율화가 맞물리면서 기존 인력 구조를 유지할 명분이 약해졌다는 평가다. 2일 현지 매체에 따르면 바이두는 직원의 30% 가량을 줄인다. 회사 측은 근속 기간에 따른 법정 보상금에 3개월분 이상의 급여를 더한 조건을 제안하며 합의 퇴사 방식을 택했다. 이번 움직임은 IT 대기업들이 AI 전환기에 인력 구조를 본격 손질하기 시작했다는 의미다. 국내 IT기업들도 유사한 구조조정 수순을 밟을 것이란 전망이 제기되고 있다 마이크로소프트(MS)도 9000명을 해고하는 역대급 구조조정을 발표했다. MS 역사상 가장 큰 구조조정이다. 국내 기업들도 잇따라 대규모 희망퇴직에 나섰다. 국내 대표 IT기업들이 몰려 있는 판