정치권 자금 형성, 한학자 관여 여부 추궁 “정치인 관련 예산집행 없었다” 의혹 부인

[헤럴드경제=김용재 기자] 경찰이 통일교 교단의 자금을 관리했던 핵심 인사를 약 10시간 동안 조사했다.

경찰청 특별전담수사팀은 23일 오전 9시부터 오후 6시 50분까지 통일교 세계본부 총무처장을 지낸 조모씨를 참고인으로 불러 조사했다.

경찰은 조씨를 상대로 통일교의 정치권 로비 의혹에 동원된 자금이 어떤 식으로 형성돼 집행됐는지, 윗선인 한학자 총재의 관여는 없었는지 등을 추궁했다.

특히 로비에 동원된 자금이 뇌물 수수 등 혐의를 받는 전재수 전 해양수산부 장관 등에 흘러들어간 정황을 집중적으로 캐물은 것으로 전해졌다.

경찰은 통일교 차원의 조직적인 정치 후원금 지원 의혹에 대해서도 집중 조사했다. 이 과정에서 전 전 장관의 연결고리가 있는 지도 들여다본 것으로 알려졌다.

전 전 장관은 2018년 무렵 통일교 측으로부터 현금 2000만원과 1000만원 상당의 불가리 시계 1점을 받은 혐의를 부인하고 있다.

설령 통일교 측으로부터 수수한 자금이 있더라도 불법 자금이 아닌 적법한 정치 후원금의 범위에 속할 것이라는 입장인 것으로도 전해졌다.

앞서 경찰청사에 들어서며 취재진에 자신의 혐의를 적극 부인했던 조씨는 조사가 끝난 뒤에는 “(조사 내용은) 수사 중이라 말할 수 없다”며 대체로 말을 아꼈다.

다만 ‘정치인 관련 예산 집행을 보고 받거나 서명을 했던 게 조사 중 기억난 게 있느냐’는 질문에는 “그런 게 있을 수 없다”고 부인했다.

지난 3월 보직 해임된 조씨는 통일교가 휩싸인 다수 의혹에 대해서는 “상당히 억울하다”, “여론 재판을 해 너무 마음이 아프다”고 주장했다.

이어 “현행 법에 어긋난 내용들이 있으면 사과해야 하고 법적 책임을 져야 하는 내용들이 있다고 생각한다”며 “하지만 너무 과한 게 아닌가”라고 덧붙였다.

조씨는 조사에 앞서 취재진과 만나서는 “저희 세계본부가 관련 예산 집행을 직접적으로 한 적은 없다”고 주장했다.

조씨는 총무처장으로 일할 당시 총무처 재정국장이자 윤영호 전 세계본부장의 배우자인 이모씨의 직속 상사로 자금 출납을 관리했다. 조씨는 윤 전 본부장이 교비 집행의 전결권을 가졌다는 입장인 것으로 전해졌다.

경찰은 오는 24일 구속 수용된 한학자 총재와 윤 전 본부장을 접견해 조사할 예정이다. 한 총재는 지난 17일에도 3시간가량 접견 조사를 받았다.